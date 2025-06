Nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), Manchester City e Al-Hilal se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após se classificar em segundo e de forma invicta do Grupo H, a equipe saudita mede forças com uma das principais equipes da europa. Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, não poupou elogios a Guardiola antes do reencontro entre os técnicos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista coletiva concedida antes da partida entre Manchester City x Al-Hilal, neste domingo (30), o treinador italiano recém chegado da Inter de Milão afirmou que preparou bem a equipe para explorar o que tem de melhor.

— O confronto de amanhã será difícil contra uma das melhores equipes do mundo, e vamos nos preparar da melhor maneira possível, com foco em nossos pontos fortes — afirmou Inzaghi.

O Al-Hilal fez três jogos no Mundial até aqui, passando invicto nos confrontos contra Europeus. Os sauditas empataram em 1 a 1 com o Real Madrid e em 0 a 0 contra o RB Salzburg.

Contra o Manchester City, contudo, Inzaghi terá a difícil missão de parar uma equipe embalada e treinada por Pep Guardiola há oito temporadas.

— Eu acredito que todo treinador, no começo, considerou o Guardiola como uma inspiração. Eu acredito haver um futebol antes e depois do Guardiola. Ele desenvolveu uma nova filosofia de futebol. Para além de todos os títulos que ele ganhou, eu acredito que ele seja o melhor treinador que tivemos nos últimos 20, 25 anos. Ele é um grande exemplo para todos nós treinadores — elogiou Inzaghi.

Em 2023, Inter de Milão - então comandada por Inzaghi - e Manchester City protagonizaram a final da Champions League. Melhor para o treinador espanhol, que venceu a partida por 1 a 0 e levantou a primeira Champions da história do clube inglês.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Al-Hilal pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Al-Hilal

Oitavas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Seguna-feira, 30 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Jesus Valenzuela (árbitro); Jorge Urrego e Tulio Moreno (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Nunes, Khusanov, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez, Gundogan; Cherki, Foden, Doku; Haaland

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; N. Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno; Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo

Savinho e Phil Foden foram destaques da vitória do Manchester City sobre a Juventus e agora se preparam para enfrentar o Al Hilal, veja onde assistir (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

