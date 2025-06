Salzburg e Al-Hilal fazem jogo morno e empatam sem gols no Mundial de Clubes

Diante de um público modesto de 16 mil torcedores, Salzburg e Al-Hilal fizeram um jogo morno e ficaram no 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa. A partida, que aconteceu no Audi Field, em Washington, contou com mais uma atuação decisiva do goleiro marroquino Bono, do time saudita, que fez grandes defesas nas poucas chances criadas pelos austríacos em campo. Foi o quinto empate sem gols da competição até aqui.

Quem comemorou o resultado foi o Real Madrid, que horas antes teve uma grande atuação e bateu o Pachuca por 3 a 0, mesmo com um jogador a menos, e assumiu a liderança da chave com quatro pontos, vencendo o Salzburg no desempate pelo saldo de gols. A dupla está dois pontos à frente do Al-Hilal, que fez soma dois empates, enquanto o Pachuca foi eliminado do torneio e segue com zero pontos.

Agora, os dois europeus se enfrentam na Filadélfia na próxima quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), e brigam não só pela classificação como pelo primeiro lugar do Grupo H. Em Nashville, o Al-Hilal terá que torcer por uma vitória de um dos dois clubes e fazer o seu papel diante do enfraquecido Pachuca, para chegar a cinco pontos e passar para o mata-mata.

O duelo foi de poucos momentos de êxtase e, mais uma vez, o Al-Hilal não fez valer a qualidade individual do ataque para matar o jogo nas chances criadas. O time comandado pelo italiano Simone Inzaghi, que fez apenas seu segundo jogo no comando do elenco, teve mais uma partida de altos e baixos, com um segundo tempo desgastado fisicamente e de baixa intensidade.

Já o Salzburg, que, em teoria, não era favorito no duelo e tem um elenco bem menos robusto que o adversário, teve o azar de enfrentar o goleiro Bono em mais uma tarde inspirada dentro de campo. Em dois lances capitais, cada um em uma etapa, o arqueiro fechou o gol e manteve o placar zerado.

Al-Hilal teve jogo de altos e baixos e não amrcou gols contra o Salzburg. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Como foi o jogo?

No geral, o primeiro tempo foi muito abaixo do esperando quanto à produção ofensiva das equipes. Mas logo aos oito minutos o Salzburg deu um susto no adversário e exigiu a primeira grande intervenção de Bono na partida. O goleiro marroquino precisou de muito reflexo para espalmar para cima a bola desviada na ponta da chuteira por Onisiwo após cruzamento de Rasmussen, uma das poucas chances claras criadas na etapa inicial.

A melhor resposta do Al-Hilal veio dos pés do brasileiro Marcos Leonardo. O ex-Santos e Benfica aproveitou um cruzamento mal afastado pela defesa austríaca e bateu em direção ao gol, mas a bola foi desviada por Rasmussen quase em cima a linha e saiu para escanteio.

Após a primeira etapa, o time saudita melhorou, cresceu a posse de bola e a presença no campo de ataque, chegando a atingir quase 70% de posse de bola em parte do duelo no primeiro tempo. Entretanto, a superioridade ditada pelo clube não foi convertida em chances clara, muito menos em gols.

O ritmo imposto pelo Al-Hilal foi parecido com o que se viu com o Real Madrid na estreia, quando incomodou o time espanhol e foi intenso para roubar bolas e tentar jogadas de velocidade, principalmente pelas pontas com Al-Dawsari, referência técnica do time, e o brasileiro Malcom.

Segundo tempo em marcha reduzida

Assim como na partida diante do Real Madrid, o Al-Hilal teve um primeiro tempo forte e de maior pressão, mas o segundo tempo a equipe teve uma queda física e técnica. O cenário se repetiu diante do Salzburg e o time comandado por Inzaghi voltou dos vestiários em marcha reduzida, sem conseguir manter a pressão e a bola. A prova disso foi o equilíbrio na posse de bola durante quase todo o segundo tempo.

O Salzburg teve, mais uma vez, a chance clara de sair na frente no placar e Bono voltou a ser exigido de forma muito incisiva. Aos três minutos, o time austríaco cobrou escanteio e a bola sobrou para Baidoo, que pegou de bate-pronto, mas a bola desviou e caiu nos pés do companheiro Mellberg, que não pôde aproveitar o momento de sorte já que o goleiro marroquino fechou todos os ângulos da finalização. No rebote, Bono estava batido no lance, mas recebeu a cobertura do zagueiro senegalês Koulibaly, que tirou com os pés em cima da linha o chute rasteiro de Nene.

A primeira resposta clara do Al-Hilal veio com Malcom. O brasileiro criou sua primeira grande jogada aos 11 minutos com finalização colocada perto da trave. O camisa 77 recebe lançamento em contra-ataque, tenta primeira finaloização e é travado, mas aciona Salem Al-Dawsari na tabela e consegue levar muito perigo ao goleiro Zawieschitzky.

Após a pausa para a hidratação, onde Inzaghi passou instrução ao time, o Al-Hilal tentou voltar a acelerar as jogadas para aumentar a pressão no adversário, mas não conseguia manter a sintonia e passou a ser um time menos compactado. O meia Milinkovic-Savic, caindo mais pelo lado direito, tentou vencer Zawieschitzky em jogada individual, mas o chute cruzado parou mais uma vez no goleiro do Salzburg.