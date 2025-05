Após anúncio da saída de Carlo Ancelotti no final desta temporada para assumir a Seleção Brasileira, o Real Madrid ainda não anunciou quem será o substituto do italiano. Al Ahly, Al-Hilal, Boca Juniors, Monterrey e Wydad Casablanca também estão sem técnico para a disputa do Mundial de Clubes.

Real Madrid

Depois de uma temporada conturbada, Carlo Ancelotti e Real Madrid resolveram encerrar o vitorioso ciclo do técnico à frente do clube. A chegada de Xabi Alonso para assumir o cargo é tratada como certa por alguns jornais da Espanha, mas o anúncio oficial ainda não foi feito pelo clube.

Xabi Alonso anunciou que deixará o comando do Bayer Leverkusen no fim desta temporada. O espanhol sai depois de três temporadas no clube alemão, onde fez 139 jogos, teve 88 vitórias, 32 empates, 53 derrotas e foi campeão da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)

Al Ahly

O rival do Palmeiras na fase de grupos do Mundial está sem técnico desde a demissão de Marcel Koller em abril. Após eliminação na Champions da África para o Mamelodi Sundowns, rival do Fluminense no grupo F, Koller não resistiu e acabou saindo do comando na equipe.

O espanhol José Riveiro é o mais cotado para assumir o comando da equipe. Riveiro tem 49 anos de idade e comandou o Orlando Pirates na última temporada.

Al-Hilal

O time que está no grupo do Real Madrid também está sem técnico após demitir o português Jorge Jesus. O velho conhecido pela torcida do Flamengo deixou o clube depois de duas temporadas comandando o time da Arábia Saudita.

Jorge Jesus, em entrevista para a Fifa enquanto treinava o Al-Hilal (Foto: Divulgação / Fifa)

Alguns nomes são especulados para assumir o clube saudita. Simone Inzaghi, Massimiliano Alegri, Nuno Espírito Santo, Marco Silva e José Mourinho são técnicos mencionados para o cargo.

Boca Juniors

Após queda na fase preliminar da Libertadores e da derrota no clássico contra o River Plate, o Boca Juniors demitiu o técnico Fernando Gago. O argentino estava no cargo desde outubro de 2024. O encerramento do vínculo aconteceu em abril e o clube ainda não anunciou um substituto.

A diretoria do Boca prega cautela e não tem pressa para anunciar o novo técnico. Mariano Herrón, auxiliar técnico, assumiu a equipe interinamente e deve comandar o time pelas quartas de final do Campeonato Argentino.

Nomes como o de Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético Mineiro, e Gustavo Quinteros, que estava no Grêmio, foram citados para assumir o clube. Contudo, nenhum anúncio foi feito pelo time argentino.

Monterrey

No último domingo (11), o Monterrey demitiu o técnico Demichelis após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Mexicano. O técnico argentino chegou ao clube nesta temporada e teve a passagem interrompida após 20 jogos, 12 vitórias, três empates e cinco derrotas.

Os nomes de Xavi, Fabio Cannavaro, Gabriel Milito e Matias Almeyda foram especulados no clube mexicano, mas nenhum anúncio foi feito.

Wydad Casablanca

O clube marroquino está sem treinador após demitir o sul-africano Rhulani Mokwena. O técnico de 38 anos chegou ao clube nesta temporada, mas não conseguiu corresponder à expectativa da diretoria e acabou sendo desligado.

Faltando um pouco mais de um mês para a estreia no Mundial de Clubes contra o Manchester City, o clube ainda não indicou quem será o novo treinador.