Casa Palmeiras terá edição especial nos Estados Unidos para Mundial de Clubes

O Departamento de Marketing do Palmeiras anunciou que retornará com a Casa Palmeiras em uma edição especial para o Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será realizada entre junho e julho nos Estados Unidos. O objetivo é fortalecer ainda mais a marca do clube mundialmente e ter pontos de encontro e apoio para os seus torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras busca ampliar sequência e garantir premiação milionária na Libertadores

A Casa Palmeiras do Mundial ocorrerá em três locais diferentes, todos no país onde acontecerá o torneio: New Jersey (EUA) e Miami (EUA), cidades-sede dos três primeiros duelos do Alviverde na competição, e Greensboro (EUA), que receberá a delegação palmeirense ao longo da competição.

- A passagem do Palmeiras pelos Estados Unidos precisa ultrapassar as quatro linhas do campo, já que o mundo inteiro estará de olho na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Casa Palmeiras tem como principal objetivo mostrar para o mundo a rica história do clube e também da cidade de São Paulo. Este é um passo importante para a internacionalização da nossa marca - afirmou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.

continua após a publicidade

Como será a Casa Palmeiras

O local será um espaço imersivo e interativo criado para celebrar a paixão dos palestrinos durante a principal competição entre clubes do planeta. Os palmeirenses poderão acompanhar os jogos da equipe no Mundial ao vivo e viver experiências únicas por meio de ativações, exposições e eventos especiais sobre a história, a cultura e a identidade da equipe verde e branca. A Casa Palmeiras ainda contará com a participação dos principais patrocinadores do Alviverde, que promoverão ações para a torcida.

Casa Palmeiras (New Jersey-EUA)

Cidade onde serão realizados os jogos contra Porto-POR e Al Ahly-EGI, New Jersey terá quatro pontos de ativação dentro do Shopping American Dream, o segundo maior shopping das Américas e que fica em frente ao Metlife Stadium, estádio dos dois confrontos.

continua após a publicidade

A Casa Palmeiras de New Jersey trará um espaço imersivo para celebrar a história alviverde com experiências exclusivas. O público terá acesso a ações interativas, experimentações esportivas, exposições de troféus e momentos que conectam o torcedor com a essência do clube. Haverá transmissão ao vivo das partidas contra o Porto-POR e o Al Ahly-EGI.

Casa Palmeiras (Miami-EUA)

Em Miami, local onde acontecerá o duelo com o Inter Miami-EUA, o Palmeiras se conectará ao mundo por meio da cultura e da arte com um espaço de celebração da identidade paulistana, unindo arte, música e história em uma experiência imersiva e criativa. A Casa Palmeiras de Miami, que será no bairro Wynwood, levará a cultura da cidade de São Paulo para o coração de Miami, promovendo encontros, exposições e vivências que revelam a força e a diversidade dos paulistanos. Haverá transmissão ao vivo da partida contra o Inter Miami-EUA.

Casa Palmeiras (Greensboro-EUA)

Greensboro será a sede palmeirense durante este período. Por conta disso, a Casa Palmeiras de Greensboro oferecerá um programa comunitário esportivo para o público local, apresentando o clube, estreitando laços e convidando a vizinhança para apoiar o Palmeiras durante o Mundial. Além das atividades voltadas à comunidade, Greensboro também receberá uma edição do Soccer Camp, produto do programa Palmeiras International, que busca levar o método de treinamento utilizado na Academia de Futebol Palmeiras, rede de escolas de futebol oficial do Verdão, para jovens atletas de outras localidades do mundo. Não haverá transmissão das partidas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras