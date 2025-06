Zé Roberto e Carlos Alberto foram os convidados de mais um episódio de 'A Coletiva', especial para o Mundial de Clubes. A dupla, que marcou época no futebol carioca, conversou com a reportagem do Lance! sobre a aventura de Botafogo, Flamengo e Fluminense na competição, que se inicia no sábado (14), nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Zé, que foi campeão carioca com o Glorioso e brasileiro com o Rubro-Negro, previu, durante a conversa, uma fase de grupos tranquila para dois dos três representantes do estado na América do Norte, enquanto o terceiro terá um caminho mais árduo. Veja a opinião acima.



➡️ Fluminense tem o jogador mais velho, o mais alto e o mais baixo do Mundial de Clubes

➡️ José Boto garante foco de Gerson, do Flamengo, no Mundial de Clubes

➡️ Rival do Botafogo tem o melhor aproveitamento entre os times no Mundial; veja lista

- Acho que opinar de chegar em uma semifinal é muito difícil. Depende muito do chaveamento, do adversário e até mesmo do dia da equipe: estar bem, entender o jogo, entender que é um jogo só, erro zero. Porque provavelmente do outro lado, você vai pegar times de investimento grande, qualidade técnica absurda. Mas futebol a gente sabe que é imprevisível. Talento a gente tem, então é entender o jogo, a tática daquele jogo específico. Concentração 100%. E mata-mata é outro campeonato. Mas eu vejo Flamengo e Fluminense com chances reais de passar tranquilo na primeira fase, e o Botafogo com um pouquinho mais de dificuldade, mas que também pode acontecer.

continua após a publicidade

🗺️ Grupos dos clubes cariocas no Mundial de Clubes

🔑 GRUPO B

⚽ Atlético de Madrid (ESP)

🔰 Botafogo (BRA)

⚽ Paris Saint-Germain (FRA)

⚽ Seattle Sounders (EUA)

🔑 GRUPO D

⚽ Chelsea (ING)

⚽ Espérance (TUN)

🔰 Flamengo (BRA)

⚽ Los Angeles FC (EUA)

🔑 GRUPO F

⚽ Borussia Dortmund (ALE)

🔰 Fluminense (BRA)

⚽ Mamelodi Sundowns (AFS)

⚽ Ulsan Hyundai (CDS)

Além do trio, o Palmeiras também estará no Mundial de Clubes. O Verdão, no grupo A, terá pela frente Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al-Ahly (EGI) se quiser uma vaga no mata-mata da competição.

📺 Assista na íntegra à entrevista do Lance! com Carlos Alberto e Zé Roberto antes do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Veja o destino de seu clube e se divirta com o simulador do Mundial de Clubes

continua após a publicidade