O Fluminense será um dos protagonistas do Grupo F no novo Mundial de Clubes da Fifa 2025 e já começou a chamar atenção antes mesmo da estreia em campo. A Fifa divulgou nesta quarta-feira (12) a lista oficial de inscritos na competição, revelando que o clube carioca contará com algumas das marcas mais curiosas do torneio: o jogador mais velho, o mais alto e o mais baixo entre os 32 times participantes.

Experiência incomparável de Fábio

O goleiro Fábio, de 44 anos, é o atleta mais velho de toda a competição. Com uma carreira lendária no futebol brasileiro, o veterano é símbolo de liderança e experiência no elenco tricolor. Esta será mais uma oportunidade de escrever história com a camisa do Flu, agora em um palco internacional.

Fábio em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O mais novo entre os inscritos é Takeshi Wada, do Urawa Reds, que completou 16 anos no último dia 5 de junho e, mesmo sem ter estreado profissionalmente, já integra o elenco no torneio. Já o mais jovem com experiência entre os profissionais é Yassine Bennani, do Wydad Casablanca, que tem 16 anos, 10 meses e 5 dias e já fez duas partidas pelo time principal da equipe do Marrocos.

Yassine Bennani ao lado do troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/@yassine_bennani_08)

Altura e agilidade no mesmo elenco

Além de Fábio, o Fluminense também leva aos Estados Unidos o jogador mais alto da competição: o goleiro Gustavo Ramalho, com impressionantes 2,01 metros de altura. No extremo oposto, o clube carioca também conta com o jogador mais baixo do torneio: o recém-contratado Yeferson Soteldo, de 1,60m. O venezuelano divide o posto com Kaio César, brasileiro que atua pelo Al Hilal.

Gustavo Ramalho foi revelado pela base do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram/@g.ramalho02)

Soteldo, que deixou o Santos para reforçar o Tricolor, foi convocado para a seleção venezuelana e jogou por 45 minutos contra o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas. Ele já se integrou ao grupo comandado por Renato Gaúcho, que realiza a preparação em Columbia, na Carolina do Sul. O atacante vestirá a camisa 7 na competição.

Soteldo comemora vitória da Venezuela com companheiro (Foto: Reprodução/Instagram/@yefersonsoteldo1006)

Grupo do Fluminense no Mundial

O Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). A equipe estreia na terça-feira (17) contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Confira os jogos do Fluminense na fase de grupos:

17 de junho (terça-feira) – Fluminense x Borussia Dortmund – MetLife Stadium, 17h (horário de Brasília)



– Fluminense x Borussia Dortmund – MetLife Stadium, 17h (horário de Brasília) 21 de junho (sábado) – Fluminense x Ulsan HD – MetLife Stadium, 17h (horário de Brasília)



– Fluminense x Ulsan HD – MetLife Stadium, 17h (horário de Brasília) 25 de junho (quarta-feira) – Fluminense x Mamelodi Sundowns – Hard Rock Stadium, Miami, 16h (horário de Brasília)

Com elenco reforçado, mistura de juventude e experiência, o Fluminense chega ao Mundial com moral e promete ser um dos destaques da competição que, pela primeira vez, contará com 32 clubes dos cinco continentes.

