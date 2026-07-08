O que são Prediction Markets? Guia simples para iniciantes Prediction markets entenda o conceito do zero.

Prediction markets são mercados onde pessoas negociam contratos sobre eventos futuros. Cada contrato responde a uma pergunta de sim ou não. E o preço desse contrato já é a probabilidade do evento acontecer.

Se você acompanha futebol, já sabe ler chances. Você fala em favorito, em zebra, em time mais cotado. Os prediction markets fazem a mesma leitura só que com um número direto na sua frente.

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Este guia explica o conceito do zero. Sem jargão escondido. Cada termo novo vem com uma definição simples e um exemplo concreto.

O que é um prediction market

Um prediction market (mercado de previsões) é um mercado de contratos sobre eventos futuros. A pergunta tem duas respostas possíveis: "sim" ou "não". Você escolhe um dos lados.

Pense numa pergunta direta: "O Brasil vence o próximo jogo?" Você pode comprar o "sim" ou o "não". A decisão é sua.

Esse tipo de contrato se chama contrato binário. Ele paga US$1 se o evento acontece e US$0 se não acontece. O preço dele fica sempre entre US$0,01 e US$0,99.

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Aqui está a parte mais importante. O preço do contrato já é a probabilidade do evento. Um contrato a US$0,65 indica 65% de chance. Um a US$0,30 indica 30%.

Pense na tabela do campeonato. Cada time tem uma posição que mostra suas chances de título. No prediction market, o preço funciona como essa posição quanto mais alto, maior a chance que o mercado dá àquele resultado.

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E há um detalhe interessante por trás disso. O preço reúne o que muita gente pensa ao mesmo tempo. Cada pessoa que negocia traz um pedaço de informação, e o resultado é uma leitura coletiva, não o palpite de uma só pessoa.

Como funciona o contrato, passo a passo

O contrato binário tem um ciclo de vida simples. Ele passa por quatro etapas, do começo ao fim.

Etapa 1 - o evento é definido. A plataforma cria uma pergunta clara, com resposta de sim ou não. A resposta precisa ser fácil de verificar quando o evento terminar. Exemplo: "O Time X é campeão?"

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Etapa 2 - os contratos ficam disponíveis. Cada resultado vira um contrato negociável. Esse contrato paga US$1 se o evento acontece e US$0 se não acontece.

Etapa 3 - as pessoas negociam. Compradores e vendedores fecham contratos entre si. Cada novo negócio mexe no preço. Quando mais gente quer o "sim", o preço sobe. Quando mais gente quer o "não", ele cai.

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Etapa 4 - o evento é resolvido. Quando o evento termina, a negociação para. Resolução é o momento em que o contrato é encerrado. Quem acertou recebe US$1 por contrato; quem errou fica com US$0 e perde o valor da posição.

Há ainda uma saída antes do fim. Você pode vender a posição antes do evento terminar, se houver comprador. Funciona como vender uma ação na bolsa, pelo preço atual.

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O preço já é a probabilidade

Esta é a ideia central de toda a vertical. O preço do contrato já é a probabilidade do evento. Não há conta escondida.

A leitura é direta. Para achar a chance, multiplique o preço por 100. Um contrato a US$0,65 indica 65% de chance (0,65 × 100).

Por que a conta é tão simples? Porque o contrato paga US$1 no fim. Então o preço de hoje é só a fração de US$1 que o mercado atribui ao "sim".

Preço do contrato Probabilidade US$0,25 25% US$0,50 50% US$0,75 75%

Veja o movimento na prática. Um contrato "Time X campeão" a US$0,08 indica 8% de chance uma zebra na disputa. Depois de duas vitórias decisivas, o preço sobe para US$0,15, e a chance passa de 8% para 15%.

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É a mesma lógica do futebol. Uma boa fase deixa o time mais cotado, e o preço sobe junto. Uma queda de rendimento esfria o favoritismo, e o preço cai.

A diferença para o modelo tradicional

No prediction market, você negocia com outras pessoas. Esse modelo se chama peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Não existe uma casa do outro lado definindo os números.

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A diferença fica clara lado a lado. No modelo tradicional, você opera contra uma casa que define os números. No prediction market, o preço é a probabilidade negociada entre pessoas.

O papel da plataforma também muda. Ela só conecta quem compra e quem vende, e cobra uma taxa pequena. Ela não fica com um lado da operação.

Tem mais. No modelo tradicional, o preço já vem com a margem da casa por dentro, por isso as chances de um jogo somam mais de 100%. No preço de um contrato, não há essa margem.

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Duas plataformas concentram a atenção no mundo. A Polymarket é descentralizada e opera com cripto. A Kalshi é regulada nos Estados Unidos e usa dólar comum. Cada uma merece um conteúdo próprio mais à frente.

Por que isso importa

Prediction markets transformam incerteza em preço transparente. Em vez de palpites soltos, você vê um número que reflete o que muita gente pensa ao mesmo tempo. E esse número se atualiza a cada notícia.

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Essa é a grande sacada por trás desses mercados. Cada participante traz uma informação que só ele tem, e o preço junta tudo isso numa leitura única. Estudos mostram que, em mercados grandes, essa leitura coletiva costuma acertar mais que pesquisas isoladas.

Mas vale o aviso, no mesmo tom do resto do texto. Probabilidade não é certeza. Um contrato a 70% ainda erra em três de cada dez vezes. O preço mostra a leitura do mercado, não o futuro garantido. Operar com contratos sempre envolve risco.

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Ainda assim, entender como esses mercados funcionam ajuda a ler probabilidades de qualquer evento. É um conhecimento que conecta esporte, economia e política sob a mesma lógica.