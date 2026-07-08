Mercado de previsões: como funciona na prática Mercado de mercado de previsões : como funciona na prática

O mercado de previsões funciona conectando pessoas que compram e vendem contratos sobre eventos futuros. O preço de cada contrato já é a probabilidade do evento. Um contrato a US$0,65 indica 65% de chance.

No Dia 1, você viu o que é um prediction market. Agora você vê a engrenagem girar. O foco sai da definição e vai para o movimento: como o preço sobe, como o preço cai e por que ele se mexe.

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Se você acompanha futebol, já sente o favoritismo mudar a cada rodada. O preço de um contrato funciona como a colocação de cada resultado numa classificação de chances ao vivo. Ele muda a cada jogo, a cada notícia.

Quer revisar o conceito do zero? Veja antes o que são prediction markets.

Como um mercado de previsão funciona na prática

O ponto de partida é simples. Um mercado de previsão junta dois lados: quem acredita que algo vai acontecer e quem acredita que não.

Cada pessoa escolhe um lado e fecha um contrato. O preço fica sempre entre US$0,01 e US$0,99. E esse preço já é a leitura da chance.

Pense na tabela do campeonato. Cada time tem uma posição que mostra suas chances de título. No mercado de previsão, o preço é essa posição quanto mais alto, maior a chance que o mercado dá àquele resultado.

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A diferença é que essa tabela se atualiza o tempo todo. Uma vitória sobe o preço. Uma derrota derruba. O número acompanha o jogo em tempo real.

O passo a passo de uma operação

Vamos ver uma operação completa. Os números abaixo são hipotéticos, só para mostrar a mecânica.

Passo 1 - você escolhe um contrato. O mercado oferece a pergunta "O Time X vence o jogo?". O contrato "sim" está a US$0,60. Isso indica 60% de chance segundo o mercado.

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Passo 2 - você compra a posição. Você compra 100 contratos a US$0,60 cada. O custo total é US$60.

Passo 3 - o preço se move durante o jogo. O Time X domina o primeiro tempo, e o preço sobe. Depois sofre um gol e o preço recua. O número balança junto com o placar.

Passo 4 - o contrato é resolvido. O Time X vence. Cada contrato é liquidado a US$1. Você fica com US$100, um resultado de US$40 acima do que pagou.

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E se o Time X tivesse perdido? Os contratos valeriam US$0. Você perderia os US$60 da posição. Não existe meio-termo na resolução: o contrato paga US$1 ou US$0.

Há ainda uma saída antes do fim. Você pode vender a posição enquanto o jogo rola, se houver comprador. Funciona como vender uma ação na bolsa, pelo preço atual.

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Por que o preço se move

O preço se move pela oferta e pela procura. Quando mais gente quer o "sim", o preço sobe. Quando mais gente quer o "não", ele cai.

Veja o movimento com números. Um contrato "Time X campeão" está a US$0,40. O time vence um jogo decisivo, e o preço sobe para US$0,55. A chance passou de 40% para 55%.

O caminho contrário também vale. Uma derrota esfria o favoritismo, e o preço cai junto. O mercado lê cada resultado e ajusta o número.

Você já faz essa leitura de cabeça. Quando seu time ganha um clássico, você o vê mais perto do título. O mercado só coloca um número direto nessa sensação.

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A conta para ler a chance é simples. Multiplique o preço por 100. Um contrato a US$0,55 indica 55% (0,55 × 100).

Preço do contrato Probabilidade US$0,25 25% US$0,50 50% US$0,75 75%

O preço reúne o que muita gente sabe

O preço não é o palpite de uma só pessoa. Ele junta a informação de muita gente ao mesmo tempo.

Esse processo tem um nome: price discovery, ou descoberta de preço. Cada compra e cada venda empurra o preço para o ponto em que o mercado concorda.

Veja como isso acontece no futebol. Um torcedor sabe da lesão de um craque. Outro acompanha a escalação que vazou. Cada um traz um pedaço de informação, e o preço reúne tudo numa leitura única.

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Estudos mostram que, em mercados grandes, essa leitura coletiva costuma acertar mais que pesquisas isoladas. Mais gente negociando significa mais informação dentro do preço.

Mas há um limite, dito de forma clara. A leitura coletiva pode estar errada. Em mercados com poucas pessoas, um grupo pequeno move o preço e distorce a chance.

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A diferença para o modelo tradicional

No mercado de previsão, você negocia com outras pessoas. Esse modelo se chama peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Não existe uma casa do outro lado definindo os números.

A diferença fica clara lado a lado. No modelo tradicional, você opera contra uma casa que define os números. No mercado de previsão, o preço é a probabilidade negociada entre pessoas.

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Tem mais. No modelo tradicional, o preço já vem com a margem da casa por dentro por isso as chances de um jogo somam mais de 100%. No preço de um contrato, não há essa margem embutida.