Medina foi responsável por conquistar o primeiro título mundial da história do surfe brasileiro, em 2014. Além de voltar a vencer duas vezes, ele abriu as portas para o início da "brazillian storm": Adriano de Souza, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo conquistaram um título cada. No WSL Finals deste ano, com início na sexta-feira (8), em Lower Trestles, nos Estados Unidos, Filipinho e João Chianca têm a chance de trazer mais um troféu para o Brasil.