HISTÓRICO

Nas duas edições do WSL Finals realizadas até o momento, o campeão foi o surfista que chegou com a melhor campanha durante a temporada. Em 2021, Gabriel Medina superou Filipe Toledo por 2 a 0. No ano seguinte, foi a vez de Filipinho garantir o título com uma vitória por 2 a 0 sobre Ítalo Ferreira. Até aqui, todas as decisões da Liga Mundial foram 100% brasileiras. Para isso se repetir em 2023, João Chianca precisa vencer três duelos e, dessa forma, chegar à final.