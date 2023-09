O WSL Finals de 2023 começará a ser disputado nesta sexta-feira (8), com surfistas de três países: Austrália, Brasil e Estados Unidos. Essas três nações estão entre as que mais conquistaram títulos masculinos na história do circuito mundial da modalidade. Os australianos lideram com 20, os norte-americanos têm 19 conquistas, e os brasileiros, seis.