Antes de pensar no Mundial da ISA, no entanto, Filipe Toledo e João Chianca estão focados no WSL Finals. A partir desta sexta-feira (8), em Lower Trestles, nos Estados Unidos, os dois brasileiros disputam o título do circuito mundial de 2023. Toledo chega com a melhor campanha da temporada, enquanto Chumbinho foi o quarto colocado. Os outros três finalistas são os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson e o norte-americano Griffin Colapinto.