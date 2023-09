Filipe Toledo consolidou o favoritismo e manteve a hegemonia da 'Brazilian Storm' no circuito mundial de surfe ao sagrar-se bicampeão da World Surf League neste sábado (9), em San Clemente, nos Estados Unidos. Líder no ranking, Filipinho superou o australiano Ethan Ewing, terceiro colocado na temporada regulamentar, no Finals 2023 e levou novamente o título.