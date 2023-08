Jovem surfista de 18 anos, Sophia Medina tem duas grandes inspirações no surfe: a havaiana Carissa Moore e a brasileira Tatiana Weston-Webb. A atleta está dando os primeiros passos no cenário internacional da modalidade e disputa o Challenger Series da WSL (Liga Mundial de Surfe). Em entrevista ao Lance!, ela colocou as duas competidoras do Championship Tour (CT), a elite mundial da modalidade, como suas referências.