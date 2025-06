WSL: Ítalo Ferreira encaixa aéreo e vai às oitavas de Trestles; veja vídeo

Nesta segunda-feira (10), os brasileiros caíram na água pela etapa de Trestles da Liga Mundial de Surfe (WSL). Na briga pela liderança, Ítalo Ferreira não deu chance para os rivais e venceu sua bateria, com direito a um aéreo com rotação completa. Veja o vídeo abaixo.

O brasileiro somou 15.17 pontos e deixou para trás o francês Marco Mignot, com 8.77, e o americano Kelly Slater, com 7.53, que disputa a etapa de Trestles como convidado. Vice-líder do ranking, Ítalo Ferreira busca o primeiro título na Califórnia, já que ficou com o vice-campeonato em 2022 e 2024, na disputa do Finals.

Yago Dora e Filipe Toledo também avançam

Terceiro colocado no ranking, Yago Dora também venceu sua bateria e carimbou a vaga para as semifinais. Apesar de sair atrás, ele somou 11.93, superando o japonês Connor O'Leary, com 10.93, e o compatriota Alejo Muniz, que fez apenas 9.63 pontos.

Campeão na etapa de Gold Coast, na Austrália, Filipe Toledo encarou uma bateria 100% brasileira para garantir a classificação, com direito a virada no final. Miguel Pupo liderava faltando dois minutos para o final da prova, mas Filipe encaixou uma manobra que rendeu 6.73 pontos, mais do que precisava para assumir a ponta. No final, Toledo avançou às oitavas com somatório de 12.40, Miguel Pupo foi o segundo, com 11.77 e João Chianca ficou em terceiro, somando 11.13 pontos.

Filipe Toledo venceu bateria 100% brasileira (Foto: Manel Geada/World Surf League)

Brasileiros na repescagem

Após o round 1, o Brasil terá três representantes na repescagem. Miguel Pupo enfrentará o australiano Joel Vaughan, João Chianca encara Rio Waida, da Indonésia, enquanto Alejo Muniz disputará a vaga nas oitavas com o australiano Ethan Ewing.

Luana Silva, única mulher brasileira na competição, somou apenas 9.27 pontos e perdeu sua bateria contra a líder do ranking Gabriela Bryan e a americana Kirra Pinkerton, portanto, também disputará a repescagem.