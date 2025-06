Exclusivo: Prestes a ser pai, Ítalo Ferreira revela planos para futuro

Aos 31 anos, o campeão olímpico e mundial de surfe Ítalo Ferreira anunciou, no último domingo (1), que será pai pela primeira vez, já que a namorada, Sofia Larocca, está grávida. Na última semana, durante evento de inauguração de sua cafeteria em São Paulo, o atual número 2 do mundo falou com exclusividade ao Lance! sobre objetivos alcançados na carreira e planos para o futuro.

- Eu acho que já consegui tudo o que eu imaginei no surfe. Acho que (para o futuro) é continuar sendo feliz, construir uma família, tirar alguns projetos do papel e compartilhar com as pessoas, aproveitando tudo o que eu conquistei até hoje, o meu espaço, os grandes amigos que eu fiz durante essa jornada. Claro que ainda tem algumas coisas que eu quero encaixar, mais alguns títulos, mais uma medalha, e aí o Ítalo se transforma em uma outra pessoa, talvez um empreendedor, talvez só um surfista, um pai... Só Deus sabe. São coisas que você tem na sua mente, mas trabalha junto com o momento que vai vivendo diariamente - contou.

Surfista anunciou que será pai pela primeira vez (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veia empreendedora

Na última quinta-feira (28), Ítalo Ferreira inaugurou a Stoke-Ed Coffee, sua primeira cafeteria, dando mais um passo em direção a uma carreira no empreendedorismo. O surfista já é dono de uma marca de café, que leva o mesmo nome, lançada em 2024. Segundo o atleta, o novo espaço, localizado na Alameda Santos, em São Paulo, foi pensado com o objetivo de unir o lifestyle esportivo com o espírito urbano.

Quando Ítalo Ferreira volta a competir?

De olho no topo do ranking, Ítalo Ferreira volta a cair na água a partir da próxima segunda-feira (9), para disputar a etapa de Trestles da World Surfe League (WSL). A etapa nos Estados Unidos é a primeira após o corte da temporada e o brasileiro busca recuperação, após passagem pela Austrália com desempenho abaixo do esperado. O potiguar sofreu com eliminações no terceiro round em Gold Coast, Bells Beach e Margaret River e acabou superado pelo sul-africano Jordy Smith, que assumiu a ponta.

Sete brasileiros permanecem na disputa da WSL após o corte da temporada. Entre os homens, além de Ítalo Ferreira, Yago Dora, Filipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca e Alejo Muniz garantiram um lugar entre os 22 melhores da temporada. Luana Silva é a única brasileira entre as mulheres e também sobreviveu ao corte.

