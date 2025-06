Assim como a Seleção Feminina, que "perdeu" Gabi Guimarães e Rosamaria, a primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina também sofrerá com um importante desfalque: Lucarelli. O ponteiro não será utilizado por Bernardinho na competição no Rio de Janeiro. Vindo do Japão, ele chegou com uma lesão no ombro que o impede de atuar nos dias 11 a 15 de junho.

— O Lucarelli veio do Japão com um ombro machucado. Então você sabe, passo por passo, ele está melhorando, se tornando mais forte. Ele está treinando, mas sem bater na bola ainda, então temos que tomar cuidado. É uma pena que você não esteja com ele. Ele é um cara experiente. Juntos com o Flávio, ele lidera o time. E, ao mesmo tempo, temos que ser muito cuidadosos e ter ele em as melhores condições possíveis — afirmou Bernardinho.

Com muitos jogos, além do alto nível, a experiência no Japão foi intensa para Lucarelli. Apesar disso, o técnico aproveitou para tranquilizar os fãs sobre o ponteiro, que voltará ainda na atual temporada da VNL.

— Ele trouxe seu próprio fisioterapeuta para cuidar dele. Foi uma competição difícil no Japão, porque ele jogou muitos jogos. Então agora ele está se recuperando — disse.

A data da volta do atleta ainda não está certa, mas a expectativa é alto para ser recente. Bernardinho ainda destacou que a avaliação médica será de extrema importância para definir sua estreia no ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

— Não sabemos se ele vai estar pronto para o Chicago, talvez um pouco. Ou depois só, no Japão. Quando os médicos dizem que ele está pronto para ir, ele vai. Mas ele está treinando todos os dias. Um pouco mais e mais.

Após o fim da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, o Brasil entra em quadra no Maracanãzinho já nesta quarta-feira (11), com a Seleção masculina. Será a estreia da renovada seleção na competição em 2025. Do lado feminino, o Brasil perdeu apenas uma partida e venceu três jogos na capital carioca.

Temporada do Lucarelli no Japão

Medalhão da Seleção Brasileira, Lucarelli estive na última temporada em seu clube no Japão, o que contribuiu positivamente para bagagem do atleta. Desta forma, o ponteiro volta para a Amarelinha cheio de nova experiência.

— É uma cultura diferente. A maneira de treinamento, o horário, o ritmo de jogos, é tudo bem diferente do que vivi toda a minha vida. Mas acho que foi uma experiência muito interessante, assim, conviver com o campeonato. Porque eu acho que joguei muito contra o Japão, mas conhecer bem a técnica deles, o dia a dia, como eles pensam o voleibol, acho que foi muito bacana. E foi uma experiência muito válida — destacou Lucarelli.

O ponteiro de 33 anos terminou sua primeira temporada no continente asiático. Com mais um ano de contrato, Lucarelli voltará ao JTEKT Stings Aichi para a próxima edição do torneio. A equipe do brasileiro foi segunda colocada na principal liga do Japão.

