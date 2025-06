Em junho de 2024, aos 17 anos, João Fonseca buscou, contra James Duckworth, sua primeira vitória na grama em torneios da ATP. Mas o brasileiro parou na estreia, em Halle, na Alemanha. Pois, nesta terça-feira (10), o alemão Justin Engel, com a mesma idade do brasileiro naquela semana, derrotou o australiano e celebrou, no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens do bicampeonato de Alcaraz em Roland Garros

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

- Estou muito orgulhoso de mim. Foi minha primeira partida na grama aqui. Sabia que seria difícil, estou feliz demais com esse resultado. Mal posso esperar pela próxima rodada - celebrou o anfitrião, que se tornou o quarto mais jovem a vencer uma partida nesse tradicional torneio, atrás apenas do francês Fabrice Santoro (16 anos, em 1989, no saibro), do espanhol Rafael Nadal (aos 17, em 2003, também no piso lento), e do compatriota Rudolf Molleker (aos 17, em 2018, na grama).





Com o feito, Engel pulou duas colocações e aparece em 11º na Corrida para Jidá, ranking que classifica os oito melhores sub-20 para o NextGen Finals, vencido por João Fonseca em dezembro de 2024.

continua após a publicidade



Em maio, Engel igualou proeza de João Fonseca

Nas oitavas de final, o alemão faz um duelo da nova geração contra o americano Alex Michelsen, de 20 anos e 35º do mundo. Ano passado, o número 1 do Brasil conquistou, contra o tenista dos EUA, sua primeira vitória em Masters 1000, em Madri.

Em maio, Engel, como João Fonseca no Rio Open de 2024, celebrou sua primeira vitória em ATP. O triunfo foi contra o compatriota Jan-Lennard Struff, no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alemão Justin Engel, aos 17 anos, venceu a primeira partida de ATP 500 (Divulgação)