Drake Maye, Quarterback do New England Patriots, começou a chamar atenção nos treinos voluntários da offseason da NFL por conseguir se adaptar ao sistema ofensivo comandado pelo treinador de ataque, Josh McDaniels. O time, que não teve uma boa temporada no último ano, busca acertar em seu principal jogador do elenco após não ter boa experiência com o último draftado para a posição, Mac Jones.

O Quarterback teve um primeiro ano interessante. Disputou 13 das 17 partidas do time na temporada, com 2.276 jardas, 15 touchdowns e 10 interceptações. Agora, nos treinos da equipe, Drake Maye parece estar bem entrosado com o elenco.

- Estou começando a realmente encontrar meu ritmo. Os conceitos são praticamente os mesmos, mas as chamadas mudam. Além disso, é o mesmo ataque correndo as mesmas rotas. É questão de entender como cada um executa e ajustar o tempo de cada jogada. Tem sido uma experiência positiva - afirmou Drake Maye, Quarterback dos Patriots, em entrevista coletiva.

Ainda existem dúvidas sobre o desempenho geral do ataque dos Patriots, especialmente em relação à proteção ao Quarterback — que foi um ponto fraco na temporada passada, prejudicando o trabalho de Drake Maye.

Com a volta de Josh McDaniels a Foxborough após uma passagem sem sucesso como Head Coach do Las Vegas Raiders, o reforço do técnico se tornou um ponto importante para o desenvolvimento de Drake Maye. Como coordenador ofensivo, McDaniels tem um histórico sólido e seguro para o torcedor de New England, e pode ser peça-chave para o crescimento do jovem Quarterback.

O grande desafio agora é ver Drake Maye evoluir em seu segundo ano na NFL. A estrutura ao redor dele está mais sólida, o ambiente é mais favorável, e o momento é ideal para que ele dê o próximo passo.

- Ano passado, como calouro, meu foco era conquistar meu espaço com trabalho duro. Este ano, sigo com a mesma mentalidade. Temos novos jogadores, nova comissão técnica, e eu preciso continuar conhecendo todo mundo e mostrando minha ética de trabalho. A partir de agora, o objetivo é assumir um papel maior de liderança e comandar esse ataque - completou Drake Maye.

Durante a temporada de 2025 da NFL, o New England Patriots e Drake Maye irão enfrentar partidas contra os Dolphins, Bills, Bengals e Steelers, times tidos como favoritos para chegarem aos Playoffs da liga.