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World Athletics divulga índices olímpicos para Los Angeles 2028

São 48 provas com critérios mais rigorosos e períodos de qualificação definidos até junho de 2028

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 11:30
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Alison dos Santos foi medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio (Foto: Philip Fong/ AFP)
Alison dos Santos foi medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio (Foto: Philip Fong/ AFP)

A World Athletics anunciou nesta terça-feira (10) os índices para a classificação ao atletismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, que contemplam 48 provas, incluindo 23 masculinas, 23 femininas e duas mistas. Os critérios de qualificação apresentam índices mais altos que os de Paris 2024, com expectativa de que 40% dos atletas se classifiquem pelo índice e 60% pelo ranking mundial.

➡️Treinador de Alison dos Santos é finalista do World Athletics Awards

A definição dos índices olímpicos para Los Angeles 2028 foi baseada no desempenho dos últimos três Campeonatos Mundiais e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O período de qualificação varia conforme a prova: para a maratona, vai de 1º de novembro de 2026 a 30 de abril de 2028; para os 10.000 metros, provas combinadas, marcha atlética e revezamentos, de 19 de dezembro de 2026 a 18 de junho de 2028; e para as demais provas, de 19 de junho de 2027 a 18 de junho de 2028.

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A maratona e a marcha atlética terão regras específicas para a classificação. Na maratona, os cinco melhores colocados em maratonas da categoria 'platinum' garantirão vaga direta, independentemente do tempo. Na marcha atlética, os 12 primeiros do Campeonato Mundial de Atletismo por Equipes de Marcha, marcado para 9 de abril de 2028 em Hefei, China, se classificam automaticamente, enquanto os demais atletas poderão se classificar pelo ranking mundial.

Para os revezamentos 4x100 m e 4x400 m, os 14 comitês olímpicos nacionais que liderarem o Mundial de Revezamentos, a ser realizado nas Bahamas nos dias 22 e 23 de abril de 2028, garantirão vaga direta. As equipes terão duas chances para se classificar durante o evento. As demais vagas serão preenchidas conforme o ranking mundial da World Athletics para revezamentos no período de qualificação.

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Caio Bonfim conquista o bronze no Mundial de Marcha Atlética (Mariana Sá/COB)
Caio Bonfim conquista o bronze no Mundial de Marcha Atlética (Mariana Sá/COB)

No final de 2027, a World Athletics lançará a plataforma 'Road to LA', que permitirá o acompanhamento do ranking olímpico em tempo real.

Os índices olímpicos para os homens incluem, por exemplo, 9,93 segundos nos 100 metros, 1:43,00 nos 800 metros e 2:05:00 na maratona. Para as mulheres, os índices são 10,96 segundos nos 100 metros, 1:57,00 nos 800 metros e 2:22:20 na maratona. As provas de salto, arremesso e combinadas também tiveram seus índices definidos, como 1,97 m no salto em altura feminino e 8.650 pontos no decatlo masculino.

A World Athletics mantém o calendário de qualificação até junho de 2028, com a expectativa de divulgar a plataforma oficial de acompanhamento dos rankings no fim de 2027, consolidando os critérios para a participação dos atletas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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