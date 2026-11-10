Sinner revela foco em retorno no Australian Open e cautela no processo
Tenista italiano está afastado desde julho por lesão no joelho e segue em tratamento
Jannik Sinner, que está fora das competições desde 12 de julho devido a uma lesão no joelho direito, afirmou que seu objetivo é retornar ao circuito no Australian Open, mas ressaltou a importância de avançar com calma no tratamento. O italiano concedeu entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, onde também comentou sobre a pressão para voltar e a dificuldade de lidar com a situação atual.
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O tenista de San Cándido, que conquistou cinco títulos Masters 1000 e um Grand Slam na carreira, revelou que os últimos meses têm sido desafiadores, principalmente por sentir falta da competição e da sensação de dar o máximo em quadra. Ele destacou que, apesar do desejo de retornar rapidamente, sabe que apressar o processo pode agravar a lesão.
— Se eu voltasse um mês antes, nada mudaria. Quero jogar mais 10 ou 15 anos — afirmou.
Sinner também comentou sobre a pressão que sente para voltar a competir, especialmente após ter que alterar seus planos iniciais, que incluíam a China como meta. Ele enfatizou a importância de seguir as orientações médicas para evitar complicações.
— Tenho que ir passo a passo em direção ao objetivo, porque se nos precipitamos, as coisas podem piorar — explicou.
Além disso, o italiano falou sobre a dificuldade de acompanhar o tênis enquanto está afastado, pois a vontade de estar em quadra é grande. Ele valorizou ainda mais suas conquistas recentes, como os títulos em Wimbledon e Roma, e reafirmou seu amor pelo esporte, que escolheu como profissão.
Pela primeira vez na carreira, Sinner sente que não tem controle sobre a situação, o que torna o período ainda mais complicado. Ele descreveu sua rotina atual entre sessões no simulador, academia, viagens para visitar amigos e familiares, e a necessidade de paciência para superar esse momento.
— Esta é talvez a parte mais difícil, mas só tenho que confiar e ser paciente — concluiu.
O próximo passo para Jannik Sinner é seguir o tratamento conservador e avançar gradualmente para estar apto a competir no Australian Open, marcado para o início de 2027.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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