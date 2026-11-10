Meligeni destaca lições que Guto Miguel deve absorver no ATP Finals
Jovem de 17 anos atuará como sparring e terá contato direto com os melhores tenistas do mundo
Durante sua participação no ATP World Finals, o goiano Luis Guto Miguel, de 17 anos, terá a oportunidade de treinar com os principais nomes do tênis mundial, como o russo Daniil Medvedev, quinto do ranking e campeão do US Open 2021. Fernando Meligeni, em entrevista ao programa New Balls Please, ressaltou os aprendizados que o jovem deve tirar dessa experiência.
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Fernando Meligeni enfatizou que o maior ganho para Guto Miguel será a convivência com atletas de elite, que não facilitam nada no dia a dia, seja nos treinos, na alimentação ou na disciplina. Segundo Meligeni, essa imersão ajuda a entender o nível de obsessão e dedicação exigidos para estar entre os melhores, algo especialmente desafiador para jovens latino-americanos.
— Difícil ser Sinner, Alcaraz, Zverev, completamente obcecado em cada detalhe. Muito difícil nessa idade, muito mais difícil para o latino, mas dá pra se aproximar o máximo possível. Essa experiência (do Finals) te aproxima do que é a nata da nata, conviver com esses caras — pontuou.
Além disso, Meligeni destacou que Guto precisa aprender a se perdoar mais durante as partidas, evitando se deixar levar pela frustração, como ocorreu em um jogo no Sauípe, quando o jovem ficou visivelmente irritado logo no terceiro ponto. A capacidade de recuperar o equilíbrio emocional rapidamente, característica dos grandes jogadores, será um dos aspectos fundamentais que ele poderá desenvolver ao treinar com os melhores do circuito.
— No Sauípe no jogo dele no terceiro ponto ele estava já espumando. Nesses torneios com esses caras, eles ficam bravos, mas voltam rápido e isso pra ele vai ser muito bom conviver — completou.
O treino de duas horas marcado para esta terça-feira (10) será com Daniil Medvedev. A participação de Guto Miguel no ATP Finals como sparring segue até o encerramento do torneio.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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