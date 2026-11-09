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Irmã de bicampeã olímpica atualiza quadro de saúde após incêndio

Maria Shurochkina, do nado artístico, sofreu queimaduras em diferentes partes do corpo e está internada em estado estável

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 20:22
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Atleta de nado artístico em traje vermelho com bordados pretos, posando.
Bicampeã olímpica, Maria Shurockina está internada com quadro estável (Foto: Reprodução/Instagram @mashuniashura)

Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, teve o estado de saúde atualizado após sofrer graves queimaduras durante um incêndio em seu apartamento em Moscou, na Rússia. Em publicação feita nas redes sociais nesta segunda-feira (9), a cantora Nyusha, irmã da atleta, confirmou que ela está internada na UTI, mas possui quadro estável e não teve o rosto atingido.

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— Maria está na UTI neste momento. A cabeça e o rosto não foram atingidos, mas ela sofreu queimaduras no corpo. Seu estado de saúde está estável. 🙏 Nossa família é muito gata pelo apoio de vocês. 🙏🙏🙏 – informou Nyusha, em seu perfil oficial.

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O incêndio, que aconteceu no domingo (8), teria sido ocasionado pelo abastecimento de uma lareira ecológica no apartamento de Shurochkina, segundo a imprensa russa. As roupas da nadadora pegaram fogo, e as chamas se espalharam por móveis e objetos, afetando uma área de cerca de cinco metros quadrados.

Maria Shurochkina foi levada às pressas ao hospital e passou por cirurgia no Instituto de Pesquisa de Medicina de Emergência Sklifosovsky. Ela sofreu queimaduras nos braços, no peito e em outras partes do corpo.

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Em nota, a Federação Russa de Esportes Aquáticos manifestou solidariedade à atleta e à família, afirmando que acompanha a recuperação e que representantes já entraram em contato com a unidade hospitalar e os familiares para oferecer apoio. A entidade desejou rápida recuperação à medalhista olímpica.

Trajetória de Maria Shurochkina

A russa Maria Schurochkina mostra a medalha de ouro no nado artístico conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio
A russa Maria Schurochkina mostra a medalha de ouro no nado artístico conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Ouro nas Olimpíadas do Rio 2016 e Tóquio 2020, além de 11 vezes campeã mundial, Shurochkina é um dos principais nomes do nado artístico global. Aos 31 anos e aposentada desde 2022, ela trabalha atualmente em produções aquáticas teatrais. Em reconhecimento às suas conquistas, recebeu do presidente Vladimir Putin a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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