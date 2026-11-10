Empresário de Gaethje descarta revanche contra Topuria no UFC
Ali Abdelaziz afirma que o trauma da derrota impede nova luta e prevê retorno de Topuria só em 2027
O empresário Ali Abdelaziz, representante do campeão peso-leve Justin Gaethje, declarou que não haverá uma revanche imediata contra Ilia Topuria, que perdeu o cinturão ao ser nocauteado por Gaethje em junho no UFC Casa Branca. A previsão é que Topuria só volte a lutar em 2027.
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Ali Abdelaziz usou seu perfil no 'X' para afirmar que a revanche entre Gaethje e Topuria "nunca vai acontecer", destacando o impacto físico e psicológico sofrido pelo georgiano na derrota. Segundo o empresário, o trauma da luta foi tão grave que o irmão de Topuria precisou intervir para salvar sua vida, o que torna improvável um retorno rápido ao octógono.
— Essa revanche nunca vai acontecer, e eu concordo com ele: o irmão dele salvou a vida dele. É muito difícil se recuperar do trauma de uma luta como essa. Eu vi o Justin fazer isso com muitas pessoas, e voltar não foi fácil para elas. Desejo a ele muita sorte — escreveu.
Desde a derrota, Topuria tem manifestado interesse em enfrentar novamente Gaethje, mas o estafe do atual campeão rejeita essa possibilidade, reforçando a distância entre as partes. O presidente do UFC, Dana White, também indicou que o retorno do ex-campeão está previsto apenas para o início de 2027, citando a competitividade da divisão peso-leve, que conta com nomes como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira e Paddy Pimblett.
Enquanto Topuria busca se recuperar e planejar seu futuro no esporte, Gaethje e sua equipe focam em novos desafios no topo da categoria até 70 kg, que segue em constante movimentação.
Com a negativa oficial do empresário de Gaethje, a expectativa é que Topuria aguarde o momento certo para seu retorno, previsto para 2027, enquanto o campeão segue em busca de adversários para defender seu cinturão.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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