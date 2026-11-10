VÍDEO: boxeador tem rosto desfigurado após choque de cabeça na Inglaterra
Zak Miller lutava pelo título do peso-pena, mas combate foi encerrado no décimo round; atleta já recebeu alta
O combate entre Zak Miller e Gully Powar, valendo o título vago do peso-pena do evento de boxe britânico Point 2 Prove, teve um desfecho dramático na AO Arena, em Manchester, na Inglaterra. Um choque acidental de cabeças entre os atletas deixou Miller com o rosto gravemente ferido, o que forçou a interrupção da luta no décimo round. Powar foi declarado campeão da categoria por decisão técnica unânime dos juízes. Confira o vídeo abaixo:
📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
O incidente aconteceu no último sábado (7) e provocou um inchaço significativo na cabeça de Zak Miller, o que gerou uma cena assustadora. O boxeador ficou com a face completamente desfigurada, com uma região machucada que se estendia da testa até a têmpora esquerda, além de um corte profundo próximo ao olho direito. A gravidade da lesão evoluiu durante os assaltos, levando o árbitro a solicitar a intervenção da equipe médica.
Miller foi avaliado no nono round e liberado para continuar, mas, no assalto final, a situação se agravou a ponto de o árbitro encerrar a luta para preservar a integridade do boxeador. Com o combate não podendo prosseguir até o fim, os juízes decidiram pela vitória em favor de Gully Powar, que ficou com o título.
Após a luta, Zak Miller foi encaminhado imediatamente ao hospital para exames e observação. Kevin Maree, empresário do lutador, informou que Miller permaneceu internado para avaliações detalhadas, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que a recuperação está evoluindo bem e que o pugilista já recebeu alta médica, com expectativa de retorno à sua aparência normal em breve.
➡️ VÍDEO: Poatan treina trocação para enfrentar Pavlovich no UFC 335
➡️ Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda Nunes
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Lutas
VÍDEO: Poatan treina trocação para enfrentar Pavlovich no UFC 335Há 12 horas
Lutas
Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda NunesHá 15 horas
Lutas
Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-vozHá 16 horas
Mais Esportes
Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da FrançaHá 20 horas
Lutas
Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'Há 1 dia
Lutas
Trump oferece cargo na Casa Branca a Dana White, presidente do UFC, e cita lutadora Amanda NunesHá 2 dias
Mais LANCE!
Conor McGregor revela plano após aposentadoria: 'Dentes vêm e vão'
Ex-campeão do UFC revela interesse em migrar para o boxe sem luvas após última luta no octógono
Alex Poatan aconselha influenciador de UFC: 'Só uma opinião'
Ex-campeão reconhece evolução de Henrique Horaguti e dá dicas após vídeo de treino
Dana White projeta retorno de Topuria ao UFC; veja quando
Presidente do UFC anunciou que o ex-duplo-campeão deve voltar ao octógono no início de 2027
Ex-campeão se oferece para encarar Poatan em volta ao meio-pesado
Robert Whittaker demonstra interesse em enfrentar o brasileiro após luta nos pesos-pesados
Josh Hokit surpreende ao torcer por Alex Poatan no UFC 335
Rival deseja que Poatan vença Pavlovich no UFC 335, mas o provoca: "estúpido"
Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC
Lutador paulista destaca 'Marretinha' como adversário mais difícil antes do UFC 336, em Toronto
Lutador do UFC critica cinturão BMF de Charles do Bronx: 'Estúpido'
Dan Hooker afirmou que a postura do brasileiro na luta pelo título BMF tirou o apelo original da premiação simbólica
De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno
Lutador publica mensagem enigmática nas redes sociais indicando novo capítulo na carreira
Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas
Brasileiro caiu para 14º após nocaute no UFC Vegas 123; Tom Nolan sobe para 7º
Como Anderson Silva, Moicano sofre com 'maldição' no UFC Vegas
Ambas as derrotas aconteceram no dia 31 de outubro, quando é comemorado o Halloween
Moicano é nocauteado no UFC Vegas 123; veja resultados
Evento é realizado no Meta Apex, em Las Vegas (EUA), a partir das 18h (de Brasília)
De youtuber a lutador: o outro lado de Renato Moicano fora do UFC
Lutador brasileiro enfrenta o australiano Tom Nolan neste sábado (31) pelo peso-leve
Halloween volta ao UFC seis anos após despedida de Anderson Silva
Em 2026, o Brasil volta a ter destaque no feriado norte-americano com Renato Moicano