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VÍDEO: boxeador tem rosto desfigurado após choque de cabeça na Inglaterra

Zak Miller lutava pelo título do peso-pena, mas combate foi encerrado no décimo round; atleta já recebeu alta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 05:30
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Boxeador em retratos lado a lado, antes e depois de luta de boxe.
Antes e depois do lutador britânico Zak Miller (Fotos: Reprodução)

O combate entre Zak Miller e Gully Powar, valendo o título vago do peso-pena do evento de boxe britânico Point 2 Prove, teve um desfecho dramático na AO Arena, em Manchester, na Inglaterra. Um choque acidental de cabeças entre os atletas deixou Miller com o rosto gravemente ferido, o que forçou a interrupção da luta no décimo round. Powar foi declarado campeão da categoria por decisão técnica unânime dos juízes. Confira o vídeo abaixo:

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O incidente aconteceu no último sábado (7) e provocou um inchaço significativo na cabeça de Zak Miller, o que gerou uma cena assustadora. O boxeador ficou com a face completamente desfigurada, com uma região machucada que se estendia da testa até a têmpora esquerda, além de um corte profundo próximo ao olho direito. A gravidade da lesão evoluiu durante os assaltos, levando o árbitro a solicitar a intervenção da equipe médica.

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Miller foi avaliado no nono round e liberado para continuar, mas, no assalto final, a situação se agravou a ponto de o árbitro encerrar a luta para preservar a integridade do boxeador. Com o combate não podendo prosseguir até o fim, os juízes decidiram pela vitória em favor de Gully Powar, que ficou com o título.

Após a luta, Zak Miller foi encaminhado imediatamente ao hospital para exames e observação. Kevin Maree, empresário do lutador, informou que Miller permaneceu internado para avaliações detalhadas, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que a recuperação está evoluindo bem e que o pugilista já recebeu alta médica, com expectativa de retorno à sua aparência normal em breve.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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