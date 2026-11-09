Logo do Lance! branca com exclamação amarela

VÍDEO: Poatan treina trocação para enfrentar Pavlovich no UFC 335

"Índio" se prepara para segunda luta no peso-pesado, buscando seu terceiro cinturão na organização

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 19:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Poatan nocauteou Ankalaev no UFC 320 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Alex "Poatan" Pereira se prepara para encarar Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com a promessa de um confronto marcado pela trocação, principal característica de ambos os atletas, o brasileiro busca se aprimorar no estilo para superar o russo em seu segundo desafio no peso-pesado (até 120,2 kg).

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em vídeos compartilhados pelas redes sociais nesta segunda-feira (9), Poatan aparece realizando sessões de sparring e treinos em pé, com foco na melhora em habilidades ofensivas e defensivas com as mãos, além de desvios e chutes. Quem participa da atividade com o "Índio" é o mexicano Julian Fernandez, campeão do BKB Bare Knuckle Boxing, na categoria até 93 kg. Confira abaixo:

continua após a publicidade

Poatan, que já conquistou o cinturão dos médios (até 83,9 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg), tenta ser o primeiro lutador da organização a ser campeão em três divisões diferentes. Após estrear entre os pesados com derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, em junho, o striker paulista segue confiante em sua adaptação ao peso máximo.

➡️ Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda Nunes

➡️ Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-voz

Além de Poatan, Charles do Bronx luta no UFC 335

No mesmo card de Poatan vs. Pavlovich, Charles "do Bronx" defenderá o cinturão BMF (lutador mais durão, em inglês) diante do compatriota Diego Lopes no evento principal da noite, pelo peso-leve (até 70,3 kg). Completam a lista de anúncios feitos até o momento para o UFC 335 as lutas entre Brandon Moreno e Charles Jhonson, pelos moscas (até 56,7 kg); Quentin Pasley e Junior Tafa, pelos meio-pesados (até 93 kg); e Bo Nickal e Joe Pyfer, pelos médios (até 83,9 kg).

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Lutas

Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda Nunes

Há 4 horas
Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)

Lutas

Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-voz

Há 5 horas
teddy-riner-comemora-vitoria-no-mundial-de-judo-1504373584684_v2_900x506

Mais Esportes

Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da França

Há 9 horas
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Lutas

Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'

Há 1 dia
Donald Trump à esquerda e Dana White à direita em foto dividida de evento esportivo.

Lutas

Trump oferece cargo na Casa Branca a Dana White, presidente do UFC, e cita lutadora Amanda Nunes

Há 2 dias
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Lutas

Conor McGregor revela plano após aposentadoria: 'Dentes vêm e vão'

Há 3 dias
Mais LANCE!
Lutador de UFC com tatuagens no torso, olhando para baixo.

Alex Poatan aconselha influenciador de UFC: 'Só uma opinião'

Homem de jaqueta preta e shorts pretos, com fone de ouvido, em morro com grandes cruzes de concreto ao fundo sob céu azul.

Dana White projeta retorno de Topuria ao UFC; veja quando

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Ex-campeão se oferece para encarar Poatan em volta ao meio-pesado

Josh Hokit provoca Alex Poatan em coletiva do UFC Casa Branca

Josh Hokit surpreende ao torcer por Alex Poatan no UFC 335

Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Carlos Prates aponta brasileiro 'melhor' que Morales no UFC

Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lutador do UFC critica cinturão BMF de Charles do Bronx: 'Estúpido'

Ilia Topuria aparece treinando em postagem enigmática

De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno

Renato Moicano e Tom Nolan se enfrentaram no UFC Vegas 123

Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas

Renato Moicano recebe soco no rosto de Tom Nolan no UFC Vegas 123

Como Anderson Silva, Moicano sofre com 'maldição' no UFC Vegas

Pôster do UFC Vegas 123, com Renato Moicano e Tom Nolan

Moicano é nocauteado no UFC Vegas 123; veja resultados

Renato Moicano em vídeo de seu canal no YouTube (Foto: Reprodução)

De youtuber a lutador: o outro lado de Renato Moicano fora do UFC

Anderson SIlva levou bolada do UFC (Foto: Divulgação)

Halloween volta ao UFC seis anos após despedida de Anderson Silva

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Treinador prevê volta de McGregor ao UFC: 'Coisas impossíveis'