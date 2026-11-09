Alex "Poatan" Pereira se prepara para encarar Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com a promessa de um confronto marcado pela trocação, principal característica de ambos os atletas, o brasileiro busca se aprimorar no estilo para superar o russo em seu segundo desafio no peso-pesado (até 120,2 kg).

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Em vídeos compartilhados pelas redes sociais nesta segunda-feira (9), Poatan aparece realizando sessões de sparring e treinos em pé, com foco na melhora em habilidades ofensivas e defensivas com as mãos, além de desvios e chutes. Quem participa da atividade com o "Índio" é o mexicano Julian Fernandez, campeão do BKB Bare Knuckle Boxing, na categoria até 93 kg. Confira abaixo:

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Poatan, que já conquistou o cinturão dos médios (até 83,9 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg), tenta ser o primeiro lutador da organização a ser campeão em três divisões diferentes. Após estrear entre os pesados com derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, em junho, o striker paulista segue confiante em sua adaptação ao peso máximo.

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Além de Poatan, Charles do Bronx luta no UFC 335

No mesmo card de Poatan vs. Pavlovich, Charles "do Bronx" defenderá o cinturão BMF (lutador mais durão, em inglês) diante do compatriota Diego Lopes no evento principal da noite, pelo peso-leve (até 70,3 kg). Completam a lista de anúncios feitos até o momento para o UFC 335 as lutas entre Brandon Moreno e Charles Jhonson, pelos moscas (até 56,7 kg); Quentin Pasley e Junior Tafa, pelos meio-pesados (até 93 kg); e Bo Nickal e Joe Pyfer, pelos médios (até 83,9 kg).