O treinador brasileiro Felipe de Siqueira, responsável pela preparação de Alison dos Santos, o Piu, está entre os três finalistas ao prêmio de Treinador do Ano da World Athletics. A cerimônia de entrega ocorrerá no domingo, 29 de novembro, em Mônaco.

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Felipe de Siqueira acompanha Alison dos Santos desde 2018 e foi fundamental para o desenvolvimento do atleta, que quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras em 2026, com o tempo de 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League. Sob o comando de Felipe, Piu encerrou o ano invicto na prova, conquistou o tricampeonato da Diamond League e venceu o ouro no World Athletics Ultimate Championship em Budapeste, com a terceira melhor marca da história (45s98).

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Além disso, Alison dos Santos faturou o título dos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé, Argentina, nos 400 metros rasos, estabelecendo recorde da competição com 44s61, e conquistou pela primeira vez os títulos do Troféu Brasil de Atletismo nas provas dos 400 metros e 400 metros com barreiras.

Felipe de Siqueira já foi eleito o melhor treinador do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil em 2022 e foi treinador-chefe do revezamento 4x100m campeão mundial em 2019. A World Athletics destacou que a indicação de Felipe reconhece o trabalho de longo prazo no desenvolvimento de Alison dos Santos, desde seu surgimento até se tornar recordista mundial.

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Felipe de Siqueira concorre ao prêmio de Treinador do Ano da World Athletics (Foto: Divulgação/ World Athletics)

Os outros finalistas ao prêmio de Treinador do Ano são Rolando 'Lonnie' Greene, das Bahamas, que treina as velocistas Masai Russell e Devynne Charlton, ambas recordistas mundiais em provas com barreiras, e Ken Harnden, do Zimbábue, técnico do norte-americano Ja'Kobe Tharp, recordista mundial dos 110 metros com barreiras e campeão do Ultimate Championship em 2026.

A escolha dos finalistas e do vencedor envolveu votação de membros da Comissão de Treinadores da World Athletics e associações regionais, garantindo representação global. Além do prêmio de Treinador do Ano, a cerimônia em Mônaco também entregará os troféus de Atleta do Ano, Estrela Ascendente, Prêmio do Presidente e, pela primeira vez, o prêmio de Momento do Ano.

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O anúncio do vencedor do prêmio de Treinador do Ano será feito ao vivo durante o World Athletics Awards, no dia 29 de novembro, em Mônaco.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.