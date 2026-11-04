Treinador de Alison dos Santos é finalista do World Athletics Awards
Premiação será em 29 de novembro, em Mônaco; Piu também concorre a Atleta do Ano
O treinador brasileiro Felipe de Siqueira, responsável pela preparação de Alison dos Santos, o Piu, está entre os três finalistas ao prêmio de Treinador do Ano da World Athletics. A cerimônia de entrega ocorrerá no domingo, 29 de novembro, em Mônaco.
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Felipe de Siqueira acompanha Alison dos Santos desde 2018 e foi fundamental para o desenvolvimento do atleta, que quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras em 2026, com o tempo de 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League. Sob o comando de Felipe, Piu encerrou o ano invicto na prova, conquistou o tricampeonato da Diamond League e venceu o ouro no World Athletics Ultimate Championship em Budapeste, com a terceira melhor marca da história (45s98).
Além disso, Alison dos Santos faturou o título dos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé, Argentina, nos 400 metros rasos, estabelecendo recorde da competição com 44s61, e conquistou pela primeira vez os títulos do Troféu Brasil de Atletismo nas provas dos 400 metros e 400 metros com barreiras.
Felipe de Siqueira já foi eleito o melhor treinador do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil em 2022 e foi treinador-chefe do revezamento 4x100m campeão mundial em 2019. A World Athletics destacou que a indicação de Felipe reconhece o trabalho de longo prazo no desenvolvimento de Alison dos Santos, desde seu surgimento até se tornar recordista mundial.
Os outros finalistas ao prêmio de Treinador do Ano são Rolando 'Lonnie' Greene, das Bahamas, que treina as velocistas Masai Russell e Devynne Charlton, ambas recordistas mundiais em provas com barreiras, e Ken Harnden, do Zimbábue, técnico do norte-americano Ja'Kobe Tharp, recordista mundial dos 110 metros com barreiras e campeão do Ultimate Championship em 2026.
A escolha dos finalistas e do vencedor envolveu votação de membros da Comissão de Treinadores da World Athletics e associações regionais, garantindo representação global. Além do prêmio de Treinador do Ano, a cerimônia em Mônaco também entregará os troféus de Atleta do Ano, Estrela Ascendente, Prêmio do Presidente e, pela primeira vez, o prêmio de Momento do Ano.
O anúncio do vencedor do prêmio de Treinador do Ano será feito ao vivo durante o World Athletics Awards, no dia 29 de novembro, em Mônaco.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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