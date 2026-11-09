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Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda Nunes

Lutadora destaca evolução desde derrota em 2018 e elogia duelo entre Amanda Nunes e Kayla Harrison

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 15:32
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Cris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)
Cris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Mesmo após mais de sete anos desde o confronto no UFC 232, em dezembro de 2018, Cris Cyborg mantém vivo o desejo de uma revanche contra Amanda Nunes. A curitibana usou suas redes sociais para destacar a importância do reencontro, enquanto Amanda retorna da aposentadoria para enfrentar Kayla Harrison no UFC 334, neste sábado (14).

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Cris Cyborg aproveitou a atenção voltada ao UFC 334 para elogiar o combate entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, duas campeãs que se enfrentam no peso-galo (61 kg). Apesar disso, reforçou que a verdadeira luta aguardada pelos fãs do MMA feminino é a sua revanche contra Amanda Nunes.

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A derrota sofrida por Cyborg em 2018, quando foi nocauteada em apenas 51 segundos, serviu como um ponto de virada em sua carreira. Desde então, a lutadora acumula uma sequência invicta de 18 vitórias entre MMA e boxe, mostrando sua evolução técnica e mental. Ela ressaltou que a derrota foi uma lição valiosa, que a ajudou a se tornar uma versão melhor de si mesma.

Sem demonstrar ressentimentos, Cyborg afirmou que as lições aprendidas na derrota são únicas e que escolheu transformar aquele revés em uma oportunidade de crescimento. O apelo para que a revanche aconteça permanece forte, mas ainda depende das decisões das partes envolvidas no Ultimate.

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Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

O confronto entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, marcado para o co-main event do UFC 334, acontece em um momento em que as divisões femininas do MMA ganham destaque, e a expectativa por um segundo capítulo entre Cyborg e Nunes segue como um dos desejos mais comentados pelos fãs.

O futuro da revanche entre Cris Cyborg e Amanda Nunes pode ser definido após o UFC 334, quando as negociações e o interesse das partes envolvidas poderão indicar se o aguardado reencontro sairá do papel.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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