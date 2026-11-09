Sabalenka se impõe, vira set e vence na estreia do WTA Finals
Número 2 do mundo bate Karolína Muchová em 1h54min e lidera Grupo 2 da competição
Aryna Sabalenka, número 2 do ranking mundial do tênis feminino, iniciou sua trajetória no WTA Finals com vitória sobre Karolína Muchová, sétima colocada, em partida disputada nesta segunda-feira (9), em Guadalajara, no México. A bielorrussa venceu por 2 sets a 0, nas parciais de 7/6(2) e 7/5, em 1h54min de jogo.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Sabalenka entrou em quadra determinada a reverter o retrospecto desfavorável contra Muchová, que marcava 3 a 2 para a tcheca em confrontos diretos. A rival começou melhor, impondo pressão com saques variados e devoluções eficientes, e conseguindo quebrar o serviço em dois momentos na primeira parcial. No entanto, a bielorrussa reagiu, devolveu as quebras e levou o set para o tie-break, onde dominou com saques precisos e conquistou duas mini-quebras para fechar em 7 a 2.
No segundo set, Sabalenka mostrou mais confiança e agressividade, pressionando desde o início e aplicando uma quebra no terceiro game após erros da adversária. Apesar de Muchova ter devolvido a quebra e ter mantido o equilíbrio, a top 2 do mundo conseguiu nova quebra no quinto game e abriu vantagem. Mesmo sofrendo uma quebra ao sacar para o resultado, Sabalenka reagiu rapidamente, recuperou a margem e fechou o confronto com um forehand decisivo.
Com a vitória, Sabalenka assume a liderança do Grupo 2 do WTA Finals, que ainda terá o duelo entre Mirra Andreeva (3ª) e Elina Svitolina (6ª) nesta segunda. A bielorrussa busca seu primeiro título no torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada.
Do outro lado da chave, o Grupo 1 tem como líder Linda Nosková, seguida por Coco Gauff, Jessica Pegula e Marta Kostyuk. Elena Rybakina, atual número 1 do mundo e atual campeã do WTA Finals, anunciou desistência na véspera da competição por problemas físicos.
➡️ João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30
➡️ Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em Paris
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Tênis
Sabalenka rompe com ex-rival de Guga Kuerten às vésperas do WTA FinalsHá 2 horas
Tênis
João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30Há 4 horas
Tênis
Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em ParisHá 4 horas
Tênis
Carlos Alcaraz bate Ben Shelton e conquista o Masters 1000 de ParisHá 1 dia
Tênis
Alcaraz x Shelton na final de Paris; horário e onde assistirHá 1 dia
Tênis
Alcaraz sobre a final de Paris com Shelton: 'Quero revanche'Há 1 dia
Mais LANCE!