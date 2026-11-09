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Sabalenka se impõe, vira set e vence na estreia do WTA Finals

Número 2 do mundo bate Karolína Muchová em 1h54min e lidera Grupo 2 da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 19:44
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Aryna Sabalenka no WTA Finals comemora com o punho cerrado.
Sabalenka vibra em jogo do WTA Finals 2026 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES via AFP)

Aryna Sabalenka, número 2 do ranking mundial do tênis feminino, iniciou sua trajetória no WTA Finals com vitória sobre Karolína Muchová, sétima colocada, em partida disputada nesta segunda-feira (9), em Guadalajara, no México. A bielorrussa venceu por 2 sets a 0, nas parciais de 7/6(2) e 7/5, em 1h54min de jogo.

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Sabalenka entrou em quadra determinada a reverter o retrospecto desfavorável contra Muchová, que marcava 3 a 2 para a tcheca em confrontos diretos. A rival começou melhor, impondo pressão com saques variados e devoluções eficientes, e conseguindo quebrar o serviço em dois momentos na primeira parcial. No entanto, a bielorrussa reagiu, devolveu as quebras e levou o set para o tie-break, onde dominou com saques precisos e conquistou duas mini-quebras para fechar em 7 a 2.

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No segundo set, Sabalenka mostrou mais confiança e agressividade, pressionando desde o início e aplicando uma quebra no terceiro game após erros da adversária. Apesar de Muchova ter devolvido a quebra e ter mantido o equilíbrio, a top 2 do mundo conseguiu nova quebra no quinto game e abriu vantagem. Mesmo sofrendo uma quebra ao sacar para o resultado, Sabalenka reagiu rapidamente, recuperou a margem e fechou o confronto com um forehand decisivo.

Com a vitória, Sabalenka assume a liderança do Grupo 2 do WTA Finals, que ainda terá o duelo entre Mirra Andreeva (3ª) e Elina Svitolina (6ª) nesta segunda. A bielorrussa busca seu primeiro título no torneio que reúne as oito melhores jogadoras da temporada.

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Do outro lado da chave, o Grupo 1 tem como líder Linda Nosková, seguida por Coco Gauff, Jessica Pegula e Marta Kostyuk. Elena Rybakina, atual número 1 do mundo e atual campeã do WTA Finals, anunciou desistência na véspera da competição por problemas físicos.

Aryna Sabalenka e Karolina Muchova na WTA Finals, jogadora fazendo saque em quadra azul.
Sabalenka lança a bola para saque em jogo do WTA Finals 2026 (Foto: Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES via AFP)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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