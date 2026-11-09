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Veterano exalta João Fonseca e aconselha: 'Leva tempo'

Stan Wawrinka aponta brasileiro como futuro desafiante ao reinado de Alcaraz e Sinner, mas prega paciência

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 21:34
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João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

O potencial de João Fonseca salta aos olhos daqueles que o acompanham de perto. Stan Wawrinka, recém-aposentado do circuito profissional, foi mais um a se render ao número 1 do Brasil, que foi reconhecido pelo suíço de 41 anos como um talento capaz de destronar Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nas principais competições no futuro.

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Em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, da Itália, Wawrinka elogiou atributos do jogo e da postura de Fonseca em quadra, mas também deixou um ensinamento com base em sua experiência. Campeão de três dos quatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros e US Open), o veterano aconselhou o brasileiro a não se preocupar em ser campeão muito jovem, lembrando que ele próprio atingiu seu auge mais tarde na carreira.

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— João Fonseca tem algo especial: sua potência, sua personalidade, a maneira como ele sabe aproveitar os grandes palcos. Quanto a mim, me vejo mais naquele perfil de tenistas que amadurecem mais tarde, que praticam um tênis potente e agressivo. Não está escrito em lugar nenhum que é preciso ser campeão aos 20 anos. Às vezes, leva tempo para ganhar autoconfiança, e esse também foi o meu caso — afirmou Wawrinka, que venceu seu primeiro Grand Slam aos 29 anos, no Australian Open de 2014.

O suíço Stan Wawrinka na derrota para Gustavo Heide na Copa Davis
O suíço Stan Wawrinka na derrota para Gustavo Heide na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

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Temporada de João Fonseca

Atualmente em 46º no ranking ATP, João Fonseca teve um 2026 marcado por altos e baixos devido a lesões, mas conquistou resultados expressivos. A campanha em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final com vitórias sobre Novak Djokovic (12º) e Casper Ruud (18º), foi o ápice da temporada para o carioca de 20 anos, que saiu com apenas um título nas duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo.

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João Fonseca anunciou o afastamento das quadras em outubro, encerrando a temporada antes do esperado para priorizar sua recuperação física. O brasileiro esteve em ação pela última vez na Copa Davis, no Rio de Janeiro, quando chegou a jogar no sacrifício para defender o Brasil no duelo contra a Suíça. Poucos meses antes, ele havia desistido do Masters 1000 de Cincinnati por um problema abdominal.

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