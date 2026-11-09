O Campinas precisou superar o desfalque de Bruninho para manter a invencibilidade na Superliga masculina de vôlei. Horas antes do jogo desta segunda-feira (9), o levantador e capitão da equipe campineira sofreu um estiramento na panturrilha durante o treino e foi substituído por Cristiano, um dos destaques no triunfo por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru. O clássico paulista, disputado no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), terminou nas parciais de 26/24, 25/21 e 25/22.

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Cristiano foi chamado ao dever e teve Douglas Souza e Bruno Lima como principais referências ofensivas em diferentes momentos do confronto. O ponteiro e o oposto argentino foram os maiores pontuadores do duelo, com 17 pontos cada, o que mostra a regularidade na distribuição do substituto de Bruninho.

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Ao fim do jogo, Douglas foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei, mas fez questão de compartilhar o prêmio com Cristiano. Outro destaque da partida foi a tradicional chuva de pelúcias no intervalo entre o segundo e o terceiro set, momento em que os torcedores presentes no Taquaral arremessaram diversos brinquedos na quadra, em uma iniciativa solidária que arrecada e destina os itens doados para hospitais infantis, orfanatos, abrigos e instituições de caridade.

Com o resultado, o Campinas chega a três vitórias em três jogos e reassume a liderança da Superliga, agora com oito pontos. O Sesi Bauru aparece na nona colocação, fora da zona de playoffs, com uma vitória e três pontos.

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Minas sofre, mas bate Monte Carmelo em casa

Honorato durante aquecimento em Minas x Sesi Bauru pela Superliga (Foto: Reprodução/Instagram @mtcvolei)

O Minas também confirmou sua terceira vitória no campeonato nesta segunda, porém sem a mesma tranquilidade. O conjunto minastenista venceu o Monte Carmelo na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), por 3 sets a 2, nas parciais de 25/18, 30/32, 25/16, 28/30 e 15/10.

O time do técnico Peu Uehara também teve um desfalque de peso. Lucarelli deixou a quadra ainda no início da segunda parcial com tontura e foi substituído por Daniel Muniz. Apesar das dificuldades, a equipe mineira saiu vitoriosa e teve o central Geovane como melhor jogador da partida. O posto de maior pontuador ficou com o ponteiro Gabriel Scheffer, do Monte Carmelo, responsável por 23 acertos.

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O Minas aparece logo atrás do Campinas na classificação, com o mesmo número de vitórias e pontos, mas razão de sets inferior (9/3 contra 9/2). Já o Monte Carmelo fica na quinta colocação, com quatro pontos e uma vitória em quatro partidas.