Bicampeã olímpica sofre queimaduras graves e é internada
Maria Shurochkina teve roupas incendiadas ao abastecer lareira em Moscou e está em estado grave
Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, foi hospitalizada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio no seu apartamento em Moscou, na Rússia. O acidente ocorreu quando a ex-atleta abastecia uma lareira de etanol e suas roupas pegaram fogo.
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Aos 31 anos, Shurochkina sofreu queimaduras extensas na cabeça, pescoço, peito, abdômen, braços e mãos. Os médicos que a atendem avaliam o risco de necrose tecidual, uma condição que pode levar à morte das células da pele e dos tecidos afetados. A ex-nadadora está internada e recebendo cuidados intensivos.
O incidente foi divulgado inicialmente pelo tabloide britânico The Sun, que detalhou as circunstâncias do acidente doméstico que levou à internação da ex-atleta. O estado de saúde de Maria Shurochkina segue sendo monitorado pelas equipes médicas em Moscou, sem previsão divulgada para alta hospitalar.
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Quem é Maria Shurochkina
Maria Shurochkina é uma das maiores vencedoras da história do nado artístico, tendo conquistado medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. Ela se aposentou da carreira esportiva há quatro anos. Durante sua trajetória, recebeu duas importantes honrarias na Rússia: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.
Após sua aposentadoria das piscinas como atleta, Maria Shurochkina passou a se dedicar à produção, direção e atuação em espetáculos de teatro artístico na Rússia.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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