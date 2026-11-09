Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Bicampeã olímpica sofre queimaduras graves e é internada

Maria Shurochkina teve roupas incendiadas ao abastecer lareira em Moscou e está em estado grave

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
A russa Maria Schurochkina mostra a medalha de ouro no nado artístico conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio
A russa Maria Schurochkina mostra a medalha de ouro no nado artístico conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, foi hospitalizada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio no seu apartamento em Moscou, na Rússia. O acidente ocorreu quando a ex-atleta abastecia uma lareira de etanol e suas roupas pegaram fogo.

➡️João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30

➡️Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da França

Aos 31 anos, Shurochkina sofreu queimaduras extensas na cabeça, pescoço, peito, abdômen, braços e mãos. Os médicos que a atendem avaliam o risco de necrose tecidual, uma condição que pode levar à morte das células da pele e dos tecidos afetados. A ex-nadadora está internada e recebendo cuidados intensivos.

continua após a publicidade

O incidente foi divulgado inicialmente pelo tabloide britânico The Sun, que detalhou as circunstâncias do acidente doméstico que levou à internação da ex-atleta. O estado de saúde de Maria Shurochkina segue sendo monitorado pelas equipes médicas em Moscou, sem previsão divulgada para alta hospitalar.

➡️Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em Paris

➡️Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São Paulo

A russa Maria Shurochkina é bicampeã olímpica de nado artístico
A russa Maria Shurochkina é bicampeã olímpica de nado artístico (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Maria Shurochkina

Maria Shurochkina é uma das maiores vencedoras da história do nado artístico, tendo conquistado medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. Ela se aposentou da carreira esportiva há quatro anos. Durante sua trajetória, recebeu duas importantes honrarias na Rússia: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.

continua após a publicidade

Após sua aposentadoria das piscinas como atleta, Maria Shurochkina passou a se dedicar à produção, direção e atuação em espetáculos de teatro artístico na Rússia.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
A bielorrussa Aryna Sabalenka durante treinamento antes do WTA Finals

Tênis

Sabalenka rompe com ex-rival de Guga Kuerten às vésperas do WTA Finals

Há 1 minuto
Bronny James discute com torcedora durante partida entre Lakers e Pistons pela NBA

NBA

Bronny James discute com torcedora rival na NBA: 'Quanto ganha?'

Há 19 minutos
Cris Cyborg é a atual campeã peso pena da PFL (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Lutas

Cris Cyborg reforça desejo por revanche com Amanda Nunes

Há 1 hora
João Fonseca saca na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Tênis

João Fonseca despenca no ranking da ATP e se afasta do top-30

Há 1 hora
O espanhol Carlos Alcaraz comemora o título do Masters 1000 de Paris

Tênis

Alcaraz se aproxima de Sinner no ranking da ATP após título em Paris

Há 1 hora
Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026

Fórmula 1

Quanto ganham os pilotos da F1? Veja salários de Bortoleto e Rafa Câmara

Há 2 horas
Mais LANCE!
Dana White (CEO do UFC) com o presidente Donald Trump (Reprodução Instagram White House)

Donald Trump diz que só brincava ao sugerir Dana White porta-voz

O pilot Rafael Câmara circula no Autódromo de Interlagos durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Análise: Rafa Câmara tem saldo positivo na F1 apesar de erros em estreia

A Audi de Gabriel Bortoleto na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo 2026

GP de São Paulo 2027 terá arquibancada com nome de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Análise: ritmo de Bortoleto melhora em Interlagos, mas erro compromete resultado na F1

Pit lane do Autódromo de Interlagos lotado antes da corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Como é o paddock da Fórmula 1 nos bastidores do GP de São Paulo

teddy-riner-comemora-vitoria-no-mundial-de-judo-1504373584684_v2_900x506

Campeão olímpico do judô, Teddy Riner é candidato a presidente da França

Kimi Antonelli, da Mercedes, na pista do Autódromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1

Antonelli revela problema que tirou chance de vitória no GP de São Paulo de F1

Oscar Piastri em coletiva do GP da Hungria pela F1 2026

F1: Oscar Piastri encerra parceria com gestão de Mark Webber

Memphis e Max, pilotos de corrida, segurando camisa com MEMPHIS e Ezze Seguros.

Tetracampeão da Fórmula 1 ganha camisa do Corinthians das mãos de Memphis

Ayrton Senna em coletiva no GP da França pela F1 1993

Rafa Câmara supera trauma de Bortoleto e Senna em estreia na F1

O piloto Rafael Câmara, da Haas, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

Rafael Câmara avalia desempenho na estreia e deixa futuro em aberto

Gabriel Bortoleto em carro de Fórmula 1, Interlagos.

Bortoleto avalia corrida em Interlagos: 'Angústia por mais um ano'

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'