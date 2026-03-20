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Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim! Espero que o pessoal da redação não fique bravo comigo hoje, pois estou enviando a coluna com atraso (na verdade, eu quase sempre atraso, mas é que hoje estou atrasando mais ainda). É que acabou de acabar, nesta sexta-feira de muita movimentação aqui em Sebring, no estado norte-americano da Flórida, o Qualifying para a segunda etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, a tradicional prova Mobil 1 Twelve Hour of Sebring, a segunda com maior duração do calendário, perdendo apenas para a Rolex 24 at Daytona. E a boa notícia é que estamos na primeira fila. Oba!

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Depois de três treinamentos livres realizados na quinta (19), a Meyer Shank Racing ratificou as boas performances nessa fase de preparação e largará na primeira fila neste sábado. O Acura ARX-06, conduzido na classificação pelo Tom Blomqvist, ficou a apenas 0.109 do pole position, o #31 da Cadillac Whelen. O nosso #60 marcou 1:46.262 e tem como tripulação, além do Tom, o Colin Braun e o Scott Dixon. O #93, com o trio Renger van der Zande/Nick Yelloly/Alex Palou, iniciará a corrida no P9.

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Vou aproveitar para dar uma de repórter e falar dos pilotos brasileiros que estão na pista pela nossa categoria, a Grand Touring Prototype (GTP). O Felipe Nasr foi P6 com Porsche Penske, o Pietro Fittipaldi garantiu o P6 na LMP2, o Dudu Barrichello fez a pole na GTD, o Daniel Serra pegou P7 na GTDPRO e o Felipe Fraga sai de P16 na GTD. Aliás, se tem algum repórter brasileiro aqui, o coitado vai ficar com a língua de fora de tanto trabalhar, pois tem piloto do Brasil em quase todas as demais competições que formam esse verdadeiro Racing Weekend.

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De Sebring para Cascavel

Já vi vários por aqui, inclusive o Thiagão Camilo, meu teammate na Mercado Livre Racing, da Stock Car. Falando nisso, nós dois, o Cesar Ramos e todo o pessoal da equipe A. Mattheis vamos para Cascavel, no próximo final de semana, 28 e 29, para mais uma etapa do BRB Stock Car Pro Series. Os amarelinhos do Mercado Livre vão fazer tremer Cascavel, cidade desse gigante chamado Pedro Muffato.

Indy 500 vem aí

Na verdade, para os leitores dessa coluna, a notícia já era conhecida, mas oficializamos nesta semana a minha presença na Indy 500 deste ano. Será minha 26ª participação na prova mais sensacional do mundo. As 20 primeiras foram pela Penske e as demais, a partir de 2021, aqui na Meyer Shank Racing.

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Eu estou nessa correria, mas prometo para vocês algumas colunas bem legais sobre a prova, pois o que não falta é história de todo esse tempo. Vou dar apenas uma palhinha aqui. Vocês sabiam que eu tenho a chance de bater um recorde histórico do A. J. Foyt no domingo 24 de maio? Pois é, ele é o piloto que mais completou voltas na história da Indy 500. Foram 4.845.

Mas adivinhem quem é o segundo mais rodado? O Castroneves aqui, com 4.798 voltas. Ou seja, quando eu completar 48 voltas, passarei a ser o recordista. Legal, né? Mas o que eu quero mesmo é o outro recorde, o da quinta vitória. Então, vamos que vamos, pois querer é fácil, mas ganhar tem de trabalhar muito. Como diz o ditado, a rapadura é doce, mas não é mole, não.

Vou indo. Abração e até semana que vem.