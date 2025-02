Treinadores analisam futuro de João Fonseca: ‘Alcança o top 20 em breve’

João Fonseca vem encantando o mundo do tênis com seu talento e potencial. Assim como outros grandes nomes do esporte, como Bia Haddad, Thiago Monteiro e Thiago Wild, o brasileiro deu seus primeiros passos nas categorias de base. Para entender melhor o trabalho desenvolvido na etapa inicial de desenvolvimento dos atletas, o Lance! conversou com dois treinadores que atuam diretamente com jovens promessas do tênis brasileiro: Leo Azevedo e Kike Granjeiro.

continua após a publicidade

Leo Azevedo e Kike Granjeiro compartilharam suas perspectivas sobre o desenvolvimento e o sucesso de João Fonseca. Os dois treinadores elogiaram o jovem de 18 anos e destacaram seu talento e dedicação. Ambos acreditam que ele tem um futuro promissor no tênis mundial. Confira abaixo as respostas completas.

➡️ Rio Open 2025: João Fonseca enfrenta francês na primeira rodada; veja confrontos

➡️ Maiores jogos do Rio Open: os top 10 momentos

Leo Azevedo: “Acho que o mais importante é que o João segue em plena evolução. Cada vez joga melhor e se mostra muito maduro. Penso (sem colocar números) que, seguindo assim, trará muitas alegrias ao tênis brasileiro”.

continua após a publicidade

Kike Grajeiro: “João Fonseca é um jogador de tênis excepcional, que vem alcançando resultados extraordinários. Não apenas ele, mas também sua equipe, incluindo seu treinador Gui Teixeira, acreditam muito no processo e na evolução constante, em vez de focar apenas nos pontos. Com seu talento nato e trabalho duro, João tem um futuro promissor no esporte. Ele e sua equipe estão sempre buscando evoluir, participando de torneios desafiadores. Atualmente, ele está classificado em 98º, mas sua projeção é muito positiva. Alcançar o top 100 é um desafio significativo, mas ele possui todas as qualidades necessárias para subir ainda mais no ranking. Com seu forte mental e o apoio de sua equipe e família, é possível que ele alcance o top 20 em breve.”

João Fonseca e mais: outros talentos promissores no tênis

Além de João Fonseca, o Brasil vem revelando outros talentos promissores no tênis. Um desses nomes é Nauhany Silva, a Naná, treinada por Leo Azevedo. Aos 14 anos, seis meses e dez dias, a tenista paulista entrou oficialmente no ranking da WTA em setembro de 2024, ocupando a 1184ª posição. No mesmo ano, ela conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar a campeã do US Open Juvenil, a britânica Mika Stojsavljevic, por 2 sets a 1, durante a Billie Jean King Cup Junior.

continua após a publicidade

Outro grande nome em ascensão é Luís Augusto Miguel, o Guto, treinado por Kike Granjeiro. O tenista goiano ocupa atualmente a 37ª posição no ranking juvenil e já coleciona conquistas significativas. No ano passado, ele levantou seus dois primeiros títulos do circuito mundial juvenil, em Cali e Bogotá. Neste ano, o brasileiro reforçou seu potencial ao participar do Australian Open Juvenil.

Com a nova geração de jovens talentos despontando no tênis, os brasileiros começam a criar grandes expectativas para o futuro do esporte no país. Sobre esse cenário, Kike Granjeiro e Leo Azevedo são unânimes: os jovens tenistas estão preparados para enfrentar a pressão e têm potencial para brilhar no circuito internacional.

Leo Azevedo: “Penso que essa nova geração (14/15 anos) está preparada 'tenisticamente' para aproveitar as oportunidades que venham a acontecer. Portanto, como qualquer criança e adolescente, tem que amadurecer para poder lidar com a expectativa externa, que não é fácil de lidar para jogadores tão jovens.”

Kike Granjeiro: “O tênis brasileiro está crescendo, com uma grande popularidade. Acredito que todos estão prontos para aproveitar essa onda, inclusive o nosso jogador Guto. Eu e Santos Dumont, seus treinadores, estamos seguindo os passos de João Fonseca e outros, acompanhando de perto Bia, os jogadores e os treinadores. Os brasileiros criam grandes expectativas, mas acho que cada vez mais, tirando exemplos como o João Fonseca, estão deixando o supérfluo de lado e focando apenas no trabalho. Claro que sempre haverá expectativas e comparações, mas o mais importante é cada um construir sua própria história, escrever seu próprio caminho. É o trabalho duro diário que traz resultados. Acho que os mais novos estão prontos para surfar nessa onda. Hoje em dia, eles são testados em estádios maiores e os patrocinadores estão investindo mais cedo. Eles estão sendo preparados desde jovens para esse tipo de situação no profissional. Por isso, quando chegam aos 18, 19 anos, já estão acostumados a lidar com essa pressão. Acredito que estão se preparando cada vez mais cedo para isso.”

➡️ Sinner vai perder 2000 pontos no ranking ATP durante três meses de suspensão

João Fonseca, durante o Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiros em Grand Slams

Sobre o aumento da presença de tenistas brasileiros em Grand Slams, Kike Granjeiro e Leo Azevedo destacam que esse crescimento é resultado de uma base bem estruturada, investimentos consistentes e programas de formação de qualidade. Além disso, eles ressaltam a “sorte” de contar com uma geração excepcional de jovens talentos, que vem elevando o nível do tênis nacional.

Leo Azevedo: “Maior número de torneios, maior investimento no tênis no geral, bons programas de formação. E como sempre necessário, a 'sorte' ao ter uma geração de jovens.”

Kike Granjeiro: “Acho que o Brasil tem tido uma crescente muito grande, não só nos Grand Slams, mas em todos os torneios. O pessoal está cuidando muito bem da base ultimamente, desde o início, cuidando muito bem da técnica. É claro que teve um desenvolvimento muito grande com o 'boom' do João Fonseca, a Bia (Haddad), Thiago (Wild) e Thiago Monteiro. Então acredito que as pessoas estão confiando bastante no trabalho que está sendo feito no Brasil. É importante. Então, como eu já disse, a oportunidade que essas pessoas estão dando está sendo vista por outros brasileiros e, por isso, o tênis está crescendo muito no Brasil. Com mais atletas jogando, teremos mais jogadores e, consequentemente, novos talentos surgirão através do trabalho árduo.”