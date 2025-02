A organização do Rio Open 2025, com a presença dos tenistas Sebastián Báez — o atual campeão do torneio — e Thiago Monteiro, realizou um sorteio na tarde deste sábado (15), no Jockey Club Brasileiro, para definir as chaves principais da competição.

João Fonseca, 99º colocado e disputa a semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, estreia contra o francês Alexander Muller, 58º colocado. Na segunda rodada ele pode reencontrar o argentino Tomas Etcheverry, 44º, o qual derrotou na estreia do torneio argentino. Francisco Cerundolo, 28º e quarto favorito, pode ser um rival das quartas de final do brasileiro que defende justo quartas no torneio carioca.

Thiago Wild, atual número 1 do Brasil e 77º do ranking ATP, enfrentará o espanhol Jaume Munar, 53º do mundo, que recentemente chegou às semifinais do ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos. A rivalidade entre os dois tem cinco jogos, com quatro vitórias de Munar. No entanto, Wild venceu o confronto mais recente, nas oitavas do Rio Open do ano passado. Caso avance, o brasileiro pode ter pela frente o 16º colocado do ranking e segundo favorito ao título, o italiano Lorenzo Musetti, nas oitavas de final.

Felipe Meligeni, 149º do ranking, estreia contra o cazaque Alexander Shevchenko, 88º, em um duelo inédito entre os dois. Se vencer, Meligeni pode enfrentar o número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev, que na primeira rodada mede forças com o chinês Yunchaokete Bu, 69º do ranking.

Já Gustavo Heide, 159º do mundo, terá um desafio contra o argentino Francisco Comesaña, 84º. O brasileiro busca revanche, já que perdeu o único confronto entre os dois, em 2023.

Thiago Monteiro estreia contra o argentino Facundo Diaz Acosta, 75º. O cearense lidera o histórico por 2 a 1 contra o adversário.

O número dois do ranking, Alexander Zverev, estreia contra o chinês Bu Yunchaokete. Já o italiano Lorenzo Musetti aguarda o vencedor do qualifying. O atual campeão do torneio, o argentino Sebastián Báez, enfrenta o indiano Sumit Nagal, substituto de Holger Rune. Mariano Navone, eliminado por João Fonseca nas quartas do ATP 250 de Buenos Aires, terá pela frente o espanhol Roberto Carballés Baena.

João Fonseca no ATP de Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis/Ieb+Argentina Open)

O Rio Open inicia com o Qualifying neste sábado (15), e a chave principal vai de segunda (17) até o domingo (23).

Confira as chaves principais do Rio Open: