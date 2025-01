Djokovic deixa futuro da carreira em aberto, após desistência do Australian Open

O tempo é implacável. O sérvio Novak Djokovic compareceu à sala de entrevistas coletivas do Australian Open pouco após abandonar a disputa de semifinal do torneio diante do alemão Alexander Zverev. Durante a fala, o tenista relatou estar com uma ruptura muscular e dor insuportável.

— Bem, eu não batia na bola desde a partida contra Alcaraz, na terça-feira (21), então até uma hora antes da partida de hoje. Então, sim, eu fiz tudo que pude para basicamente controlar a ruptura muscular que tive, com medicamentos e eu acho que a cinta (de proteção) e o trabalho de fisioterapia ajudaram até certo ponto hoje, mas perto do final daquele primeiro set, eu comecei a sentir mais e mais dor e era demais para eu lidar naquele momento — afirmou Djokovic.

Um dos maiores campeões deste Grand Slam, Djokovic respondeu se continuaria na partida caso vencesse o primeiro set. O tenista abandonou o confronto por conta de uma lesão, após perder o primeiro set para Zverev.

— Eu não sei. Provavelmente, sim, eu tentaria por mais um set, mais um set e meio… eu não sei. A dor só estava piorando e aumentando mesmo. Mesmo que eu ganhasse o primeiro set seria uma grande batalha pra mim, eu não acho que tinha tanque (reserva física) para encarar grandes rallies contra ele por mais, não sei 2h ou 3h de jogo — disse Novak.

Aos 37 anos, é notório que Novak Djokovic está próximo do fim da carreira. O sérvio deixou em aberto se voltará a disputar a competição.

— Não sei se foi o meu último Australian Open. É possível que sim. Não sei se voltarei. Vamos ver como corre a temporada, como as coisas acontecem em termos de calendário. Mas se eu estiver motivado e em boa forma (física), não vejo razões para não vir — completou.

Com a desistência de Nole, Alexander Zverev disputará a final do Australian Open 2025 contra Jannik Sinner. A partida será realizada no domingo (26), mas sem horário definido até o momento.