Jannik Sinner, número 1 do mundo, segue embalado e vai buscar o bicampeonato no domingo no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. O italiano superou o canhoto americano Ben Shelton na semifinal.

Sinner derrotou o rival número 20 do mundo por 3 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) 6/2 6/2 após 2h36min de duração na quadra central Rod Lavee Arena para 15 mil pessoas.

O italiano alcança sua 13ª vitória consecutiva na Austrália e em Grand Slams e a 20ª seguida nos maiores torneios do mundo no piso duro. Sinner foi campeão em Melbourne e no US Open em 2023.

Ele irá encarar o alemão Alexander Zverev, segundo do mundo, que viu Novak Djokovic desistir por uma lesão na perna após vencer o primeiro set por 7/6 (7/5). São seis encontros entre os dois e quatro vitórias de Sascha, duas delas em três jogos em Grand Slams. Zverev porém nunca venceu um Major e jogará sua terceira final.

Sinner tem 20 vitórias seguidas também no circuito. Ele não perde desde a incrível final de Pequim, na China, no começo de outubro do ano passado. Foi campeão do Masters 1000 de Xangai, na China, do ATP World Finals, em Turim, na Itália, da Copa Davis e agora mais seis triunfos em solo australiano.

Sinner mantém embalo, vai à final e lutará pelo bi no Australian Open (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

O jogo

O primeiro set foi irregular para Sinner que errou 12 bolas, mas mesmo assim viu um adversário fazer pior, errar 27, para vencer no tie-break por 7/6 (7/2). Shelton chegou a sacar em 6 a 5, teve set-point, mas Jannik se safou, levou ao tie-break e dominou. No segundo set foram duas quebras e domínio total do italiano fechando por 6/2.

No terceiro, mesmo aparentando cansaço e até um incômodo na perna, Sinner resistiu, salvou break-points do rival no quarto game, confirmou o saque e depois deslanchou quebrando após um quintro game longo e novamente no sétimo com Shelton entregando a paçoca com dupla-falta e perdendo o serviço rapidamente. Ele ainda pediu atendimento médico no final para massagear a perna direita, mas bastou servir bem para liquidar a fatura.

