Maiores jogos do Rio Open: os top 10 momentos

O Rio Open, desde sua primeira edição em 2014, consolidou-se como um dos torneios mais importantes do calendário do tênis mundial. Disputado em solo carioca, o ATP 500 atraiu grandes estrelas do esporte, proporcionando partidas épicas que ficaram gravadas na memória dos fãs. Com a combinação da atmosfera vibrante da cidade do Rio de Janeiro e o talento de jogadores de diferentes partes do mundo, o torneio se tornou palco de confrontos inesquecíveis. O Lance! listou os 10 maiores jogos do Rio Open.

Neste texto, relembramos os maiores jogos do Rio Open, duelos que se destacaram pela emoção, rivalidade e reviravoltas surpreendentes. De vitórias históricas de brasileiros contra tenistas do top 10 mundial até finais eletrizantes protagonizadas por lendas do esporte, cada partida aqui listada ajudou a construir a rica história do evento. Prepare-se para uma viagem pelos momentos mais marcantes do Rio Open.

Os 10 maiores jogos do Rio Open

1 - Rafael Nadal x Fabio Fognini - Rio Open 2015 - Semifinal

O primeiro embate do seleto grupo não poderia ser outro. Em 2015, Rafael Nadal buscava o bicampeonato do Rio Open e teve pela frente o italiano Fabio Fognini. Depois de um 6/1 no primeiro set para o espanhol, o público esperava mais uma vitória fácil do "Toro Miúra", mas o que se viu foi uma virada histórica de Fognini, que venceu as parciais seguintes por 6/2 e 7/5, com direito a vencer o jogo com uma bola inesquecível no match point. Curiosamente, naquele mesmo ano, o italiano protagonizou novamente uma reação heroica diante de Nadal no US Open.

2 - Carlos Alcaraz x Cameron Norrie - Final de 2023

A final da última edição foi uma batalha. E o final surpreendeu. Depois de decidirem o ATP de Buenos Aires uma semana antes, Carlos Alcaraz e Cameron Norrie se reencontraram na finalíssima do Rio Open. E, assim como na Argentina, o britânico levou a melhor. Em 2h41 de um duelo disputadíssimo, Norrie sagrou-se campeão ao triunfar por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 7/5.

3 - Carlos Alcaraz x Diego Schwartzman - Rio Open 2022 - Final

O primeiro - e até aqui único - título de Carlos Alcaraz no saibro carioca também não poderia ficar de fora. O espanhol, que venceu uma partida de nível ATP pela primeira vez justamente no Rio Open, em 2020, ainda era cabeça de chave número 7 do torneio há dois anos, e despachou naquela campanha os italianos Matteo Berrettini, principal favorito ao troféu, e Fabio Fognini, e finalizou a caminhada com chave de ouro ao vencer o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

4 - Rafael Nadal x Pablo Andujar - Semifinal de 2014

Esse foi um dos jogos mais icônicos da história do torneio. Na primeira edição do Rio Open, só se falava de Rafael Nadal. Estrela máxima, o espanhol desembarcou em solo carioca como favorito, apesar de ser sua primeira competição desde a lesão na final do Australian Open de 2014. Na semifinal, o "Toro Miúra", que havia arrasado os adversários anteriormente, encarou seu compatriota Pablo Andujar e sofreu bastante. Salvando dois match points, Nadal precisou de 2h46 para triunfar por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (12-10).

5 - Rafael Nadal x Aleksander Dolgopolov - Rio Open 2014 - Final

Depois de passar por Andujar, Nadal decidiu o primeiro Rio Open contra o ucraniano Aleksander Dolgopolov, que surpreendeu ao eliminar o segundo favorito David Ferrer na outra semifinal. Após o sufoco na fase anterior, o espanhol entrou decidido a se sagrar o primeiro campeão do ATP 500 do Rio de Janeiro. E foi o que aconteceu. Vitória de Rafa em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (3).

6 - Thomaz Bellucci x Kei Nishikori - Primeira Rodada de 2017

Uma das vitórias mais fantásticas do torneio. E com sabor brasileiro. Número 76 do mundo na época, Bellucci viu o sorteio colocá-lo contra o japonês Kei Nishikori, 5º do ranking em 2017, logo na estreia. Diante de uma quadra central lotada, o brasileiro jogou inspiradíssimo e, lembrando os velhos tempos em que quase furou o top 20 da ATP, colocou seu nome na história do Rio Open ao triunfar por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, levando Nishikori e o público presente à loucura.

7 - Thiago Monteiro x Jo-Wilfried Tsonga - Rio Open 2016 - Primeira Rodada

Com apenas 21 anos, Thiago Monteiro ganhou um convite da organização para disputar o Rio Open e viu sua carreira alavancar com uma vitória histórica e inesquecível. Naquela ocasião, quis o destino que seu oponente logo na estreia fosse o francês Jo-Wilfried Tsonga, estrela do tênis e uma das atrações do torneio em 2016. Depois do jogo ser adiado um dia por conta da chuva que castigou o Rio de Janeiro, a partida aconteceu na tarde de quarta-feira debaixo de um sol fortíssimo. Aproveitando-se das condições e lutando do início ao fim, o brasileiro - que era 338 do mundo na época - bateu o top 10 da ATP por 6/3, 3/6 e 6/4.

8 - Rafael Nadal x Pablo Cuevas - Semifinal de 2016

Depois de se enfrentarem em 2015, Rafael Nadal e Pablo Cuevas se reencontraram um ano depois no Rio Open, dessa vez na semifinal. Longe de sua forma ideal, o espanhol buscava o bicampeonato em terras cariocas, mas viu o uruguaio se vingar da derrota na edição anterior em um jogo de tirar o fôlego. Foram 3h28 de partida, que terminou com vitória de Cuevas por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (6), 7/6 (3) e 6/4. Após eliminar Nadal, o uruguaio manteve o bom nível de tênis e conquistou o título do ATP 500 do Rio.

9 - Thomaz Bellucci x Juan Monaco - Rio Open 2014 - Oitavas de Final

Na primeira edição do Rio Open, Thomaz Bellucci era uma das principais esperanças de título de um tenista brasileiro no torneio - o que não aconteceu até hoje, infelizmente. Naquela campanha, Bellucci encarou Juan Monaco nas oitavas de final e transformou a quadra central do torneio em um caldeirão, mesmo longe da lotação máxima. Em duelo Brasil x Argentina, vitória verde e amarela de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

10 - Thiago Monteiro x Dominic Thiem - Primeira Rodada - 2023

As quadras do Rio de Janeiro têm uma ligação particular com Thiago Monteiro. O brasileiro, que em 2024 encara Carlos Alcaraz logo na estreia, mostrou que gosta de surpreender campeões consagrados na primeira rodada do Rio Open. Depois de Tsonga, em 2016, Thiago desbancou o austríaco Dominic Thiem, dono de troféu do US Open e também do ATP 500 do Rio. No ano passado, o cearense contou com o apoio da torcida e, em um duelo emocionante, bateu Thiem por 2 sets a 1, em 2h43, parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (2).