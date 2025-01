Djokovic desiste, e Zverev vai à final no Australian Open pela 1ª vez na carreira

O sérvio Novak Djokovic, sétimo da ATP e decacampeão do Australian Open, acabou desistindo da disputa de semifinal do Australian Open e o alemão Alexander Zverev, 2º da ATP, está na final do torneio pela primeira vez na carreira.

Djokovic e Zverev batalharam em um disputado primeiro set, que teve duração de 1h21, e o sérvio acabou desistindo da partida quando acabou batendo um voleio na rede no setpoint do alemão no tiebreak, que ficou 7/6 (7-5).

O único set disputado foi muito intenso por parte dos dois tenistas. Djokovic demonstrou mais dificuldades de ir confirmando seus games de saque, chegando a igualdades em todos eles. O sérvio foi bastante pressionado e precisou salvar três breakpoints no 3º game e viu o alemão converter dois aces para sair de um 0-40 no game seguinte. A disputa seguiu muito equilibrada e acirrada e o sérvio precisou salvar breakpoint novamente no 9º game. No intervalo entre os games, Djokovic chegou a tomar alguma medicação e voltou para o jogo, onde controlou para levar a disputa ao tiebreak.

O tiebreak foi disputado e sem nenhuma quebra até o sérvio ter o setpoint com 6-5 e sacando acabou ficando com voleio na rede e optou por desistir da disputa.

Jogando a final do Australian Open pela primeira vez na carreira, Zverev segue perseguindo seu primeiro título do Grand Slam, tendo sido vice-campeão do US Open 2020 e de Roland Garros 2024, com derrotas em cinco sets respectivamente para o austríaco Dominic Thiem e o espanhol Carlos Alcaraz.

Na grande final, Zverev enfrenta o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão do torneio, que derrotou o americano Ben Shelton, 20º, por 7/6 (2) 6/2 6/2 após 2h36min.