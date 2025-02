Sinner vai perder 2000 pontos no ranking ATP durante três meses de suspensão

Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, será suspenso por três meses após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (AMA). Durante esse período, o italiano perderá 2.100 pontos no ranking ATP. Apesar da penalidade, a vantagem de Sinner sobre seu principal concorrente, Alexander Zverev, deve mantê-lo no topo do ranking.

Segundo os termos do acordo, a suspensão de Sinner terá início em 9 de fevereiro e se estenderá até 4 de maio de 2025, incluindo quatro dias já cumpridos durante sua suspensão provisória. Segundo o “L'Equipe”, o italiano só poderá retomar os treinamentos “oficiais” a partir de 13 de abril de 2025.

Durante a suspensão, Jannik Sinner perderá a participação em torneios importantes, como Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Sua possível volta ocorreria no Masters 1000 de Roma, em casa. Os 2.100 pontos perdidos incluem:

500 pontos de Rotterdam (descontados a partir desta segunda-feira);

1.000 pontos de Miami;

400 pontos de Monte-Carlo;

200 pontos de Madrid.

Apesar da perda, Sinner manterá uma vantagem significativa no ranking, com 9.730 pontos, contra 8.135 de Zverev e 7.510 de Carlos Alcaraz. Portanto, é improvável que ele perca a liderança.

Durante a suspensão de Sinner, como fica a situação de Zverev e Alcaraz no ranking?

Para ultrapassar Jannik Sinner no ranking, Alexander Zverev precisaria acumular 2.550 pontos entre agora e o final do torneio de Madrid. Isso significaria vencer pelo menos dois dos quatro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) ou conquistar um título e chegar a duas finais. Já Carlos Alcaraz precisaria de mais de 3.700 pontos no mesmo período, um cenário ainda mais difícil.

Jannik Sinner, por sua vez, poderá jogar todos os torneios do Grand Slam deste ano, já que Roland Garros ocorre na segunda semana de maio, período em que o italiano já terá cumprido sua suspensão.