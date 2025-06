Oficial: Tiago Splitter é anunciado no Portland Trail Blazers

O ex-pivô e atual técnico de basquete Tiago Splitter foi anunciado como assistente técnico do Portland Trail Blazers, equipe da NBA, após comandar o Paris Basketball na temporada 2024/2025 do basquete europeu. O brasileiro de 40 anos de idade deve se juntar à comissão técnica liderada por Chauncey Billups após as finais do Campeonato Francês de basquete entre seu Paris x Mônaco. Além do brasileiro, a equipe de Houston anunciou mais 3 novos membros da comissão técnica.

continua após a publicidade

O brasileiro fez história ao ser campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Foi o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA, em 2014, jogando ao lado de Tim Duncan, nos Spurs. Antes disso, já havia se destacado na Europa, sendo eleito o MVP da Liga ACB (Espanha) em 2010, defendendo o Baskonia. Na NBA também defendeu o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017).

Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, Splitter disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.

continua após a publicidade

Pela Seleção Brasileira conquistou medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano de 2003, nos Jogos Pan-Americanos de 2003, na Copa América de Basquetebol 2005, no Copa América de Basquetebol de 2009 e na Copa América de Basquetebol de 2011.

Trajetória como técnico

Antes de chegar ao comando técnico do Paris Basketball, Tiago Splitter atuou como assistente técnico do Brooklyn Nets de 2019 até 2023 e no Houston Rockets, também como assistente técnico na temporada 23-24.

continua após a publicidade

O ex-pivô integrou a comissão técnica de Aleksandar Petrovic, que retornou ao comando da Seleção Brasileira em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Com sua ajuda a Seleção conseguiu vaga via Pré-Olímpico, garantiu um lugar na competição após ficar de fora de Tóquio. Ele também tem experiência como treinador de seleções nacionais, treinou recentemente a seleção brasileira masculina sub-23, e sagrou-se campeão no Global Jam Toronto 2022.

A presença do ex-jogador pode ajudar no desenvolvimento de jovens talentos do Blazers, como Scoot Henderson, Shaedon Sharpe e Deandre Ayton.

Splitter chegou ao Paris Basketball na temporada 2024/2025 e foi eleito o melhor técnico do primeiro turno da Euroliga de basquete apenas seis meses após ser anunciado pelo clube parisiense. Essa foi sua primeira experiência como treinador principal de uma equipe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte