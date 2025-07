Estrelas em ascensão? Veja destaques da NBA Summer League

A temporada 2024/25 da NBA terminou, mas agora é a vez dos recém-chegados mostrarem suas habilidades na Summer League. Alguns jovens já apresentaram bons desempenhos, enquanto outros deixaram a desejar neste início de torneio. Confira alguns destaques da última semana!

O principal nome da liga é Bronny James, filho de LeBron, que já estreou na NBA, mas retornou para a Summer League para adquirir mais experiência em quadra. Na última segunda-feira, o ala-armador anotou 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, em uma de suas melhores noites na carreira até o momento. O destaque defensivo do Lakers foi o jovem Christian Koloko, com três roubos de bola e três tocos.

Outros destaques das primeiras rodadas foram Kobe Bufkin, do Atlanta Hawks, e Matas Buzelis, do Chicago Bulls. Além de Riley Minix, do Spurs, que faz aparições regulares mas acertou a bola da vitória no estouro do cronômetro contra o Utah Jazz na última segunda-feira (14). O pivô da equipe oficial de San Antonio, Victor Wembanyama, estava presente no ginásio e festejou a cesta com o futuro companheiro.

Enquanto alguns jovens se destacam de maneira positiva, outros têm um pouco mais de dificuldade para se soltar, como é o caso de Cooper Flagg, primeira escolha do Draft de 2025. Ele não conseguiu fazer boas partidas e não será mais relacionado pela equipe no torneio de verão, com sua volta "agendada" para a pré-temporada da NBA.

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.