O tão aguardado ISA Games acontecem neste final de semana, durante os dias 24 de fevereiro e 3 de março. A competição será realizada na cidade de Arecibo, em Porto Rico, e reúne mais de 50 países. O evento é o último evento classificatório do surfe para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As baterias começam a partir das 8h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Canal Olímpico do Brasil, Olympic Channel e da Cazé TV.