Em um bate-papo com a imprensa, João Fonseca rechaçou o rótulo de nova estrela do tênis após conquistar vaga nas quartas de final do Rio Open na noite desta quinta-feira (22). Com apenas 17 anos, o tenista se tornou o mais jovem brasileiro a alcançar essa fase em um ATP na Era Aberta, além de ser o primeiro atleta nascido em 2006 a obter tal resultado em evento dessa magnitude.