Inicialmente, a equipe brasileira seria formada por João Chianca, Filipe Toledo e Gabriel Medina. Nesse caso, a vitória do trio garantiria Medina nas Olimpíadas. Ainda se recuperando do acidente que sofreu no fim do ano passado, Chumbinho não poderá disputar o ISA Games, dando espaço para Yago Dora. A mudança acabou gerando essa "competição" entre os brasileiros.