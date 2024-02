Ricardinho Toledo, pai de Filipe Toledo, rebateu as críticas recebidas pelo filho nos últimos dias através de uma postagem nas redes sociais neste sábado (3). O surfista não conseguiu a classificação direta no primeiro round da etapa de Pipeline da WSL (Liga Mundial de Surfe) e desistiu de disputar a repescagem por causa de uma intoxicação alimentar que o aflingia desde a noite anterior. Na internet, críticos do atleta chegaram até a duvidar do seu problema de saúde, o que desagradou Ricardinho.