João Chianca, o Chumbinho, postou uma mensagem nas redes sociais sobre a sua ausência no início da temporada de 2024 da World Surf League (WSL) nesta quarta-feira (24). O brasileiro, que sofreu um acidente grave em dezembro do ano passado, ainda passa por reabilitação e não participará das duas primeiras etapas do circuito mundial, Pipeline e Sunset Beach, ambas no Havaí.