João Chianca, conhecido como Chumbinho, sofreu um acidente na praia de Pipeline, no Havaí, no domingo (3). Segundo o seu irmão, o surfista Lucas Chumbo, que estava no local do acidente, comunicou que ele estava “bem, estável e consciente”. Conforme o relato de testemunhas, o brasileiro perdeu brevemente a consciência no mar ao sofrer uma queda.