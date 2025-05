Com Raul Gonzalez, ex-centroavante espanhol e ídolo do Real Madrid, na plateia, Casper Ruud garantiu vaga, nesta sexta-feira (2), à terceira final de Masters 1000 na carreira. Isso porque o número 15 do mundo salvou 15 de 18 break points na vitória sobre o argentino Francisco Cerundolo (21º), por 6/4 e 7/5.

Com dores nas costelas, Ruud chegou a pedir atendimento médico durante a partida:



- Não tinha certeza se conseguiria terminá-la, honestamente. Senti algo nas minhas costelas praticamente no final aquecimento, e, também, momentos antes de entrar para o jogo. Senti um pouco isso, de leve, a cada golpe, especialmente no saque. Felizmente, recebi um tratamento - revelou o aliviado finalista.

Ídolo do Real aprovaria a letra de Ruud

No quinto game do segundo set, Ruud dominou a bolinha de letra, mostrando habilidade com o pé esquerdo. Na rede social X, o perfil da Tennis TV compartilhou a imagem com a seguinte frase:

- Um chute que Raul aprovaria.

Domingo, o norueguês, de 26 anos, buscará o 13º e mais importante título da carreira contra o vencedor da partida entre o britânico Jack Draper (6º) e o italiano Lorenzo Musetti (11º).

Em 2022, Ruud foi superado na final do Masters 1000 de Miami pelo espanhol Carlos Alcaraz e, ano passado, na decisão em Monte Carlo pelo grego Stefanos Tsitsipas.

Thiago Monteiro já está em Roma

Número 2 do Brasil e 94º do mundo, Thiago Monteiro já está em Roma, para a disputa do último Masters 1000 no saibro na temporada.

Como em 2024, o brasileiro ) vai jogar o qualifying . Ano passado, então 106º do mundo, o brasileiro furou o classificatório, superando o italiano Giovani Oradini (403º) e o francês Corentin Moutet (83º). Na estreia na chave principal, o cearense eliminou o experiente Gael Monfils (38º), também da França, e, na sequência, Thompson (35º) e o sérvio Miomir Kecmanovic (56º). A melhor campanha de Monteiro foi interrompida nas oitavas de final, pelo chinês Zhizhen Zhang (56º).