Muitas vezes com mais sorte do que juízo, Alexander Bublik, derrotado por João Fonseca na final do Challenger de Phoenix, em março, protagoniza cenas das mais inusitadas. Na terça-feira (29), por exemplo, o 75º do mundo e ex-17º puxou conversa com o árbitro de cadeira, o sueco Mohamed Lahyani. O assunto? O grande tênis do adversário, o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, que o derrotou por 6/3 e 6/2.

- Lembra quando tênis era fácil ? Cinco anos atrás, era superfácil jogar tênis. Um bando de gente aleatória no top 50, mal se mexendo. Agora esse cara não é top 5, e nem está no top 10 né? Que p…. é essa ? - indagou o cazaque, que vinha de triunfo sobre o russo Andrey Rublev (9º).

Em março, Mensik conquistou seu primeiro título de Masters 1000, ao surpreender o hexacampeão sérvio Novak Djokovic na decisão de Miami.

Provavelmente o recordista de saques por baixo no circuito, Bublik, por vezes, também recorre a jogadas quase nada usuais. Como no vídeo abaixo, em que chega a devolver a bola por baixao das pernas:



O cazaque também costuma arrancar gargalhadas dos adversários ao final das partidas. No vídeo abaixo, por exemplo, ele disse, ao perder para o italiano Janick Sinner, nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, em 2021. Na época, o cazaque era o 44º e, o italiano, o 31º:

'Você não é humano. 15 anos e jogando assim? Bom trabalho'.

Inúmeras brincaceiras à parte, Bublik é profissional desde 2016 e tem quatro títulos na carreira: em Montpellier (em 2022 e ano passado, na quadra rápida), na França, em Antuérpia (rápida) e Halle (grama), em 2023.

Um showman que traz muita graça ao circuito.

João Fonseca tenta o primeiro título de Challenger no saibro

Nesta quarta (30), João Fonseca estreia no Challenger de Estoril, em busca do primeiro título no saibro nesse nível de torneio. O rival de estreia é o holandês Jesper de Jong.

